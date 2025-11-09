"Търкиш еърлайнс" иска пълния контрол върху "СънЕкспрес", но "Луфтханза" не дава

Турският превозвач "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) иска да ускори разрастването си и се опитва да купи дела на "Луфтханза" (Lufthansa) в "СънЕксперс" (SunExpress), където двете компании имат равни дялове. Германците обаче се противопоставят, убедени в потенциала на авиокомпанията. "СънЕксперс" (SunExpress), която извършва полети предимно към туристически дестинации, рискува да създаде известни търкания между своите собственици, пише италианското издание "Кориере дела сера", цитирано от БТА

"Луфтханза" обаче не е съгласна с този ход, тъй като смята, че може да продължи да се възползва от добрите резултати на "СънЕксперс", съобщават пред италианското издание два турски източника, запознати с разговорите.

Цифрите

През 2024 г. "СънЕксперс" е отчела приходи от 2,2 милиарда долара, нетна печалба от 164 милиона евро като са превозени 15 милиона пътници.

Флотилията - микс от "Боинг 737" (Boeing 737) 737 Макс (737 Max) и "Еърбъс Ей 320" (Airbus A320) - включва 88 самолета, като са поръчани 45 самолета, а още 45 могат да бъдат купени, ако се вземе такова решение.

Индустриалният план на превозвача, който започва да лети през 1990 г., е да увеличи броя на самолетите до 150 до 2033 г.

Оценките

Общата стойност на "СънЕксперс" е около 2,5 милиарда долара, според източниците. "Търкиш еърлайнс" - приключила 2024 г. с печалба от 2,4 милиарда долара - би трябвало да изплати на "Луфтханза" поне 1,25 милиарда долара, без да се включват евентуални "бонуси".

Не е ясно дали турската авиокомпания е направила официално предложение, но според източниците темата е обсъждана "неведнъж" с германците, които са отхвърлили идеята да се откажат от инвестицията. Както "Луфтханза", така и "Търкиш еърлайнс" са отказали да коментират информацията пред италианското издание.

Турските планове

"Търкиш еърлайнс", базирана в Истанбул, държи да разшири своя бизнес обхват, според източниците. Компанията иска да интегрира "СънЕксперс" възможно най-скоро, за да се възползва от всички пазарни възможности между Европа и Близкия изток (като използва по-ефективно и дъщерната си компания "ЕйДжет" -AJet). Турският авиопревозвач цели да се възползва и от повторното отваряне на сирийското въздушно пространство, тъй като новото правителство на Сирия е в отлични отношения с Анкара.

Инвестицията в Испания

В момента "Търкиш еърлайнс" се стреми да инвестира повече и в други авиолинии, както вече е решила да направи с испанската "Еър Еуропа" (Air Europa) - много силна в полетите до Южна Америка - като се готви да инвестира 300 милиона евро за дял от 26 на сто в авиокомпанията. Сред акционерите е и Ай Ей Джи IAG (групата, която контролира "Бритиш еъруейс" - British Airways, "Ибериа" - Iberia, "Ер Лингус" -Aer Lingus и "Вуелинг" - Vueling) с дял от 20 на сто.

Влизането на "Търкиш еърлайнс" в "Ер Еуропа" става именно "за сметка" на "Луфтханза", която също проявяваше интерес.