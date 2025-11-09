Плевнелиев: При национализация на "Лукойл" ще ни осъдят поне 10 международни институции

"Много тежка грешка на правителството в посока национализация на "Лукойл". Ако тръгнат да продават, това трябва да стане единствено и със съгласието на рафинерията, иначе ни грозят тежки и милиардни санкции. В момента няма кой да купи рафинерията в режим на санкции, но ако правителството я национализира или продаде, тогава "Лукойл" ще ни осъди в поне 10 международни институции", заяви бившият президент Росен Плевнелиев пред БТВ.

Той призова всичко да бъде в прозрачност със САЩ и ако трябва "българското външно министерство да спи в рафинерията".

Рафинерията ни трябва да отиде в ръцете на стратегически нови собственици, които да купуват и преработват неруски нефт. А в момента трябва да направим точно като Германия с особения управител, призова Плевнелиев, като напомни, че те са свършили това още преди 3 години. Особеният управител ще има тежката задача да възстанови експорта, да промени финансовите потоци на "Лукойл" и да гарантира, че не се финансира военната машина на Владимир Путин, посочи още той.

Като човек, влязъл от бизнеса в политиката Росен Плевнелиев призова управляващото мнозинство да се вслуша в работодателите. Определи като недобра идея вдигането на данък "дивидент". Призова и оптимизиране на държавната администрация. "Не може заплатите в държавния сектор да са по-високи от частния сектор, защото ще се счупи всичко. Не може по никакъв начин държавата да не прави реформи от гледна точка на по-голяма ефективност в администрацията", подчерта експрезидентът.

Обяви се и против да се заделят повече средства за съдебната система. "Откъде накъде, да не би да се е повишила сигурността", разкритикува той.

Демократичният сценарий за България през 2026 г. е коалицията да издържи поне до президентските избори, алтернативният сценарий е популисткият. Затова е добре коалицията да се вслуша в бизнеса и да се стартират реформи.