Не само ДАНС, но и военни влезли в "Лукойл"

Било заради сигурността на рафинерията, осигуряват и антидрон система

Държавата потвърди за извършваните проверки в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и офисите на компанията в София.

ДАНС, Министерството на отбраната и МВР предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската петролна компания, се казва в съобщението на Министерския съвет.

Проверката на ДАНС е стартирала още преди 2 дни, като са инспектирани бази на компанията. Оставена е дори допълнителна охрана, написа сайтът mediapool преди часове. Проверки са правени и в офисите в София.

Източници на "24 часа" от компанията потвърдиха за акцията на ДАНС, но намекнаха, че агентите не са били допуснати навсякъде.

Малко по-късно от правителствената пресслужба официално обявиха за проверките. Съобщението гласи:

"ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на "Лукойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България.

След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на "Лукойл" в няколко европейски държави.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти."