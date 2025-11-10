Фермери срещу бюджет 2026: Ако няма диалог, сме готови за протести

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако няма диалог с политиците, сме готови за протести, не само в София, но и в други градове, заяви в "Тази сутрин" по бТВ Владислав Михайлов, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, за бюджет 2026 г.

"Нашата асоциация е основана 2007 г., имаме 36 предприятия, представляваме около 50% от производителите, почти 2/3 например от кашкавала произвеждаме", обясни Михайлов.

По думите му "няма един преработвател, който да каже, че бюджет 2026 г. е направен с акъл", като допълни, че в страната продължава след пандемията евтин внос от Украйна, а "бизнеса ни е притиснат до стената".

Той уточни, че поради трудностите "много хора се чудят дали да останат в бизнеса, сега мисля, че много млади хора ще се откажат".

Според фермера Мариан Римпев "има изключително неясни разходи за новия софтуер, плюс новите осигурителни тежести - ще са тежест за фермерите".

По думите му е "ясно, че има и фермери в сивия сектор, но ние сме тези, които плащаме данъци и издаваме фактури, създаваме продукция".

Михайлов допълни: "18 хил. лева е софтуера, почвам да се чудя дали няма голяма софтуерно лоби, няма смисъл от него, това е разход, трябва и да има човек, който се занимава с поддръжката, против сме".

А за плановете за осигуровките в бюджета Михайлов смята: "Ако опитам да направя удръжки за предвидените 2%, ще има хора, които ще се откажат".

"Политиците да дойдат малко в реалността, да си оправят сметките, бизнеса не може да дава до безкрайност", допълни той.

Относно данък дивидент двамата посочиха: "Нас не ни засяга изобщо, от 8 години сме в този сектор", а Михайлов уточни: "Ще ги заболи големите компании, всички, които си вадят печалбата навън".

Председателят на асоциацията на млекопреработвателите е категоричен: "Аз съм декларирал, че ако няма по-добър диалог, сме готови за протести" и допълни: "Миналата седмица сме пратили становище до земеделското министерство, нямаме обратна информация, искахме да се изпрати до финансовото министерство".

"Огромна грешка направиха управляващите - никакъв диалог, този бюджет беше изготвен без да се изслуша", посочи още той.