Журналистът Самуил Огнянов: За "Лукойл" политиците да спрат споровете и да се разберат, както направи Орбан

Има риск, че рафинерията ще спре работа на 21 ноември, коментира за бТВ журналистът от "24 часа"

"Ако не чуем следващите дни, че САЩ отлагат санкциите, на 21 ноември рафинерията ще затвори", коментира в "Тази сутрин" журналистът от "24 часа" Самуил Огнянов за това дали България ще бъде изключена от санкциите на САЩ срещу "Лукойл", които се очаква да влязат в сила след 10 дни-

"Имам призив към политиците - да спрат да спорят кой с кого какви връзки има, ако иска един да тръгне на Запад, друг на Изток, да отидат да се разберат - както направи Виктор Орбан, защото Доналд Тръмп е по-скоро бизнесмен, и да се договорят за цена", каза още той.

Според Огнянов "ние имаме огромен проблем, че на 21 ноември рафинерията може да спре, но още нямаме решение за отлагане на санкциите. Германия и Унгария договориха, а ние нямаме, досега не съм чул американските власти да дадат отсрочки на България".

"Явно в случая разчитаме само на надежди - надяваме се на САЩ да отложат санкциите, надяваме се на независим управител, в момента изход няма, а чухме и странни неща, че БЕХ може да участва в сделката", обясни още Огнянов.

Той допълни, че "държавата има своите горива за 30 дни, другите 60 дни са за компаниите, ако не се договорят до 21 ноември за освобождаваменна резерва, ще дойдат санкциите и няма да има как да стават разплащания". Според Огнянов Тръмп е добър бизнесмен и България може да си проправи път към сделка за "Лукойл", но "ние като че ли чакаме някой друг да свърши работата".

Журналистът Ивайло Станчев посочи, че един от големите въпроси пред бъдещото управление, е рискът, че ако страната "тръгне несъгласувано да прави национализации, ще останем без оперативен мениджмънт".

Енергийният експерт Мартин Владимиров посочи, че на площадката на "Лукойл" има още 30 дружества и "може в последния момент да бъдат прехвърлени на други лица, което ще затрудни управлението".

Според действията на държавите органи, визирайки засилената охрана и влизането на ДАНС в рафинерията, са логични, тъй като шансовете за саботаж не са малки, например инфраструктурата да не работи.

Според Станчев 26-секундното извънредно заседание на енергийната комисия в НС беше "очевидно добре направен театър, въпроса е какво ще стане след това". Той допълни, "не виждаме решение как ще управлява рафинерията, виждаме заявки за разпродаване на имущество".