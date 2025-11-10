Петролът поскъпва покрай надеждите за спиране на правителствената блокада в САЩ

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, подкрепени от оптимизма, че спирането на дейността на правителството и властите на Съединените щати скоро ще приключи. Очакванията са възобновяването на дейността да стимулира търсенето в най-големия потребител на петрол в света, което компенсира опасенията от нарастващо предлагане на глобалните пазари, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол Брент, който е референтен за европейските пазари, поскъпнаха с 54 цента, или 0,85 на сто, до 64,17 долара за барел към 08:15 ч. българско време. Американският лек суров петрол се търгува на ниво от 60,33 долара за барел, което представлява ръст с 58 цента, или 0,97 на сто.

Краят на историческото спиране на работата на американското правителство, което навлезе в своя 40-и ден, изглежда все по-близо, след като в неделя местно време Сенатът предприе стъпки към гласуване за възобновяване на дейността на федералните институции.

"Предстоящото възобновяване на работата е добре дошъл тласък, който ще възстанови заплатите на 800 хиляди федерални служители и ще рестартира жизненоважни програми, стимулирайки потребителското доверие, активността и разходите", коментира пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

"Това също трябва да подобри апетита към риск на пазарите и може да доведе до възстановяване на цените на американския суров петрол към 62 долара за барел", добави той.

Миналата седмица и двата сорта поевтиняха с около две на сто, отбелязвайки второ поредно седмично понижение заради притеснения от излишък в предлагането. Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) се договориха да увеличат леко производството през декември, но замразиха по-нататъшните увеличения за първото тримесечие на следващата година, опасявайки се от пренасищане на пазара.

Запасите от суров петрол в САЩ също нарастват, докато обемът на петрола, съхраняван на борда на кораби в азиатски води, се е удвоил през последните седмици. Затягането на западните санкции ограничи вноса в Китай и Индия, а недостигът на квоти за внос ограничи търсенето от независимите китайски рафинерии, пише БТА.

Индийските компании се насочиха към доставчици от Близкия изток и Америка, за да компенсират отпадането на руския петрол.

Междувременно руският производител "Лукойл" е изправен пред нови затруднения, тъй като наближава крайният срок, определен от САЩ - 21 ноември, до който компаниите трябва да прекратят деловите си отношения с руската петролна група. Очакваната продажба на чуждестранните активи на "Лукойл" на швейцарския търговец "Гънвор" (Gunvor) се провали, след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията като "марионетка на Русия".

Решението на американския президент Доналд Тръмп да предостави на Унгария едногодишно изключение от санкциите върху вноса на руски петрол допълнително засили опасенията от световно пренасищане на пазара, коментира Сикамор.