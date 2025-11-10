8% от електроенергията в Европа е дошла от вятърните централи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 7,1% от общото количество електроенергия (476 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,9 % (59 гигаватчаса) от нея.

Страните с най-голям дял на вятърната енергия в електроенергийния си микс през последното денонощие са Гърция (41,6%), Ирландия (24,4%) и Финландия (22,6%). В България делът на вятърната енергия е 0,9%.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (120,3 гигаватчаса), Франция (78 гигаватчаса) и Германия (58,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 0,8 гигаватчаса електроенергия през последното денонощие.