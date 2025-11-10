Банкер: За да няма струпвания пред банките, внесете левовете в сметки, на 1 януари банкоматите ще са с евро

Зареждането на банкоматите с евро ще стане в нощта на 1 януари. На сутринта всеки ще може да изтегли евро банкноти, обясни в предаването "Преди всички" на БНР Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Съветът му е всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка и в новогодишната нощ те автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. Според него това е единственият начин да стане без никакви усилия.

Той отбеляза, че след 1 януари пак ще е безплатно и по фиксинг, но очакванията са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които в последния момент ще се сетят и ще се появят струпвания. Нещо, което всячески банките се опитват да предотвратят и да предупредят хората навреме.