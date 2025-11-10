Българо-румънската търговска камара: Увеличението на пенсионната вноска е лошо за бизнеса

Заложеното увеличение на пенсионната вноска с два процентни пункта в проектобюджета за 2026 г. ще намали конкурентоспособността на българския бизнес, особено в производствените и експортно ориентираните сектори. Това се посочва в позиция на Българо-румънската търговска камара, качена в сайта на организацията.

Според организацията предвиденото повишение на данъка върху дивидентите от 5 на 10 процентни пункта представлява сериозен риск за инвестиционната среда и предприемачеството, като ще увеличи административната и данъчна тежест върху малките и средни предприятия. Удвояването на данъка върху дивидентите в момент на икономическа несигурност ще изпрати отрицателен сигнал към чуждестранните инвеститори, включително към румънския бизнес, който през последните години разшири присъствието си в България, посочват от Камарата.

В позицията се посочва още, че въпреки високите публични разходи, заложени в проектобюджета, в документа липсват конкретни структурни реформи в ключови сфери като пенсионната система, здравеопазването, съдебната система и условията за инвестиране. Повишаването на разходите без реформи крие риск от инфлационно налягане, което би могло да ограничи покупателната способност на населението, се казва още в становището.

Българо-румънската търговска камара заявява, че не може да подкрепи бюджет, който рискува да намали конкурентоспособността на бизнеса, да отслаби доходите на хората и да допринесе за социална нестабилност.