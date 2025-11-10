Развитието на енергийния сектор в Европа и света, трансформацията на сектора, както и ролята на технологичния напредък и изкуствения интелект в него бе основен фокус по време на лидерски диалог в рамките на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), организиран от Департамента по енергетика на САЩ и базирания във Вашингтон „Атлантически съвет“, в който участие взе и българската строителна компания „Главболгарстрой".

На събитието присъстваха министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, министърът на вътрешните работи Дъг Бъргам, над 80 високопоставени представители на американската администрация, министри на енергетиката от региона на Централна и Източна Европа, както и ръководители на водещи американски и международни енергийни/ технологични компании.

Държавите членки на ЕС полагат системни усилия за модернизация и адаптиране на съществуващата енергийна инфраструктура за гарантиране на сигурността и диверсификацията на енергийните доставки в отговор на предизвикателствата, които през последните години се очертаха пред енергийния сектор в Европа.

Засиленото партньорство със САЩ в посока доставката на допълнителни количества втечнен природен газ, както и инвестициите в енергийна инфраструктура и потенциала на ядрените технологии бяха основна тема на разговорите и постигнатите споразумения през последните няколко дни в гръцката столица Атина.

По време на събитието бе подписано стратегическо споразумение, подпомагащо енергийния сектор на Стария континент

Вертикалният газов коридор бе отличен като инициатива, която играе ключова роля за енергийната сигурност на Европа и повишаване конкурентоспособността на Стария континент, посредством достъп до сигурна, гарантирана и евтина енергия - основният двигател за развитие на икономиките.

Изпълнението на Лот 3 „Рупча -Ветрино“ на Вертикален газов коридор от българска страна тече с пълна сила

За изпълнението на критично важни проекти, постигане на достъпна енергия и запазване на производствените мощности на Стария континент е нужно да бъдат намалени регулациите, а екологичните процедури да бъдат облекчени.

По-тясното сътрудничество между Европа и Съединените щати в тези направления ще е от полза за държавите и от двете страни на Атлантика.

Поставяйки директен акцент върху постоянно растящата нужда от допълнителни енергийни ресурси и технологични иновации, министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргам заяви: „Не говорим за енергиен преход, а за енергиен възход! Нуждаем се от повече. Не трябва да ограничаваме енергийните източници, а да добавяме нови мощности и капацитети към тях. Всички ние работим заедно за достъпна, сигурна и надеждна енергия“

От своя страна, Секретарят по енергетика на САЩ Крис Райт подчерта, че „светът функционира благодарение на петрола, газа и другите енергийни източници и това ще продължи и занапред“. „Достъпността е от решаващо значение и разширява възможностите“, заключи Райт.

В стратегически дебат за енергийните източници и развитието на изкуствения интелект се включи и Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ – Калин Пешов. Той постави фокус върху необходимостта от изграждането на нови енергийни мощности и инфраструктура, които да отговорят на повишаващото се търсене на енергия, породено и от бързия ръст на изкуствения интелект. По думите му, компанията от години работи в тази посока, като включително развива и потенциала на малките модулни реактори. Изграждането на подобни нови ядрени мощности, в комбинация с изграждането на центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, ще даде конкурентно предимство на региона и ще развие индустрията и бизнес климата. Пешов допълни, че липсата на достатъчна инфраструктура остава едно от ключовите предизвикателства.

От ляво надясно: Ландън Дерентц, Atlantic Council; Георгиос Стасис, Public Power Corporation; Мануосос Мануосакис, Independent Power Transmission Operator (IPTO); Калин Пешов, Главболгарстрой

„Това, което чухме днес от секретарите Бъргъм и Райт, а именно призив за повече енергийни ресурси, технологичен напредък и сътрудничество в името на достъпна, сигурна и надеждна енергия – е силен сигнал за посоката, в която трябва да се развива енергийният сектор“ – отбеляза Калин Пешов. Той също така допълни, че по-добрата свързаност и развитието на мрежите, е от съществено значение за реализирането на пълния потенциал на изкуствения интелект. Според него бързият темп на развитие и модернизация на инфраструктурата, дават възможност за стимулиране на технологиите и широкото им прилагане в различни индустрии.

Снимки: Иван Миладинов