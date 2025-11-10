Часовник беше продаден за 15,2 млн. евро на търг в Женева

Часовник "Патек Филип", който през 2016 г. стана най-скъпият ръчен часовник, продаден на търг, достигна още по-висока цена през уикенда в Швейцария, съобщи АФП, позовавайки се на аукционна къща "Филипс" (Phillips).

Часовникът беше продаден за 14 190 000 швейцарски франка (17,6 милиона долара, или 15,2 милиона евро). Преди девет години за него беше платена сумата от 11 милиона швейцарски франка (11,8 милиона евро).

Часовникът "Патек Филип Perpetual Calendar", референция 1518, произведен през 1943 г., е един от четирите известни екземпляра, изработени от неръждаема стомана. Това го прави по-търсен от тези, за чиято изработка е използвано злато.

Рекордът му от 2016 г. за най-скъпия ръчен часовник беше подобрен през 2017 г. с продажбата за 17,8 милиона долара (15,4 милиона евро) на "Ролекс Дейтона" на холивудския актьор Пол Нюман. След това през 2019 г. "Патек Филип Grandmaster Chime" беше продаден за 31 милиона долара (26,8 милиона евро). Продажбата на модела 1518 от неръждаема стомана през уикенда го утвърди като "един от най-важните ръчни часовници в историята", според организаторите на търга.

Аукционна къща "Филипс" съобщи, че продажбата е продължила малко по-малко от девет минути и половина, привличайки петима участници в търга. Според тръжната къща часовникът 1518 е от типа, който след като бъде придобит, дава на ценителя "усещането, че е достигнал върха на колекционирането".

Пуснат на пазара през 1941 г., той е първият в света серийно произвеждан хронограф с вечен календар. Компанията "Патек Филип" е произвела около 280 часовника с референтен номер 1518, повечето от които с корпус от жълто злато, а около една пета - с корпус от розово злато. Известни са само четири екземпляра от неръждаема стомана, като този часовник е първият от четирите произведени. Причината за производството им остава загадка. Моделът е описван като "часовник с почти митичен статут, представляващ върховно съчетание на историческа значимост, майсторство в дизайна, механична иновация и рядкост".

По време на двудневния търг продажбата на 207 лота донесе над 66,8 милиона швейцарски франка (71,7 милиона евро). Това според "Филипс" е най-високата обща сума, постигана някога на търг за часовници.