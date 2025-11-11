Китайски електромобил се зарежда напълно за 99 секунди и ще пристигне в Европа следващата година

Aion UT беше звездата на тазгодишното автомобилно изложение в Мюнхен. Сега беше представена нова версия на този малък електрически хечбек с уникална функция, която позволява пълното му зареждане за по-малко от две минути. Говорим за подмяна на батерии в специално изградени за целта станции.

GAC е един от гигантите в китайската автомобилна индустрия и скоро обяви, че ще започне производство на автомобили в Австрия. Новият Aion UT Super е с батерии Choco-SEB на CATL, сменяемите батерии на азиатския гигант.

Този модел разполага с LFP батерия с капацитет 54 kWh, която би трябвало да осигури пробег от приблизително 500 километра според китайския цикъл CLTC. Клиентите на този електромобил могат да заредят батерията по обичайния начин, да се възползват от програмата за отдаване под наем на батерии или да изберат смяна на батерията в нарастващия брой станции, които CATL изгражда в Китай.

На тези станции за смяна на батерии, Aion UT Super, както и други модели, вече оборудвани с тези Choco батерии, могат да заменят изтощените си батерии с напълно заредени само за 99 секунди.

Новият Aion UT Super ще се продава в Китай на цена между 12 100 и 14 600 евро. Базовият модел, представен в Мюнхен, със 136 к.с. електрическа мощност, имаше по-малка батерия (44 кВтч), пробег от около 420 км CLTC и по-ниска начална цена, но разбира се не както в Китай.

Очаква се Aion UT, който ще да пристигне в Европа през 2026 г., да струва около 25 000 евро.