Mercedes-AMG спира производството на популярни модели поради нови разпоредби за шума

Георги Луканов

Mercedes-Benz GLC. Снимка: Mercedes

Поради новите международни стандарти за шума UN-R51.03 на Организацията на обединените нации, която влиза в сила на 1 юли 2026 г., някои автомобили ще станат твърде шумни и ще трябва да бъдат спрени от производство.

Сред засегнатите е Mercedes-AMG, който ще трябва да спре производството на няколко популярни модела.

Mercedes-Benz вече е реагирал на новите разпоредби и е информирал дилърите си, че някои популярни модели скоро ще бъдат спрени от производство, според вътрешни мейли до дилърите, видяни и от портала Elektroauto-News.

Според тази информация, спирането на производството обхваща моделите C 43, GLC 43 и GLA 35, чието производство трябва да продължи само до февруари 2026 г.

За plug-in хибридите C 63 SE Performance и GLC 63 SE Performance, спирането на производството е планирано за май 2026 г. Моделът GLA 45 S 4Matic+ засега не е засегнат от това решение.

