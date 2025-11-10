Европейските борси отчитат ръст в началото на седмицата

Европейските акции отбелязаха ръст в началото на новата търговска седмица, след като изглежда все по-вероятно да бъде постигнато споразумение за възстановяване на работата на федералното правителство на САЩ, което е в частична блокада от няколко седмици, предава Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с един процент в сутрешната търговия, като основните борси и почти всички сектори на континента бяха в положителна територия.

Британският индекс FTSE 100 нарасна с 0,5 на сто, германският DAX се повиши с 1,4 на сто, френският CAC 40 - с един процент, а италианският FTSE MIB - също с един процент.

Повишенията се отчитат, след като в неделя вечерта сенаторите във Вашингтон направиха решителна крачка към двупартийно споразумение, което би могло да сложи край на исторически продължилото спиране на работата на правителството.

Проектоспоразумението предвижда възстановяване на работата на федералните институции до януари и отмяна на част от съкращенията на държавни служители, предприети през последните седмици. Източници, цитирани от Си Ен Би Си, посочват, че достатъчно сенатори от Демократическата партия са се съгласили да подкрепят предложението, за да се постигне необходимото мнозинство от 60 гласа.

Според проучване на Университета на Мичиган, публикувано в петък, опасенията около правителствената блокада са довели до най-ниското ниво на потребителското доверие в САЩ от над три години, като по време на спирането са публикувани само ограничен брой икономически показатели.

В Европа технологичният сектор беше сред водещите двигатели на ръста - индексът Stoxx 600 Technology се повиши с два процента.

Акциите на "Диаджио" (Diageo) поскъпнаха със 7,2 на сто в ранната търговия, след като производителят на алкохолни напитки обяви назначаването на Дейв Люис за нов главен изпълнителен директор. Поскъпването е факт, след като миналата седмица компанията понижи прогнозата си за финансовата година, посочвайки слабост на пазарите в САЩ и Китай.

"Ново Нордиск" (Novo Nordisk) добавя 2,7 на сто към стойността си, след като датската фармацевтична компания обяви партньорство с индийския производител на лекарства "Емкюр Фармасютикълс" (Emcure Pharmaceuticals) за продажба на лекарството за отслабване "Вегови" (Wegovy) под нова марка в рамките на изключително споразумение.

Отделно от тази новина "Ново Нордиск" загуби наддаването срещу "Пфайзер" (Pfizer) за придобиването на специализираната в биотехнологии компания "Метсера" (Metsera) на стойност около 10 милиарда долара.

Във фармацевтичния сектор книжата на шведската "Камурус" (Camurus) поскъпват с 10,9 на сто, след като компамията обяви положителни резултати за експерименталното си лекарство срещу затлъстяване, което показва ефективност, сравнима или дори по-висока от тази на "Вегови". Акциите на "Зийланд Фарма" (Zealand Pharma) също поскъпват с 3,1 на сто в сутрешната сесия.