Tesla дава коли под наем за 60 долара на ден в САЩ

Tesla разширява бизнеса си с коли под наем. Новата услуга стартира на няколко места в САЩ и вече е възможно да наемете Tesla на ниски цени, пише Teslarati. Тези, които наемат колата, могат да шофират колкото искат и да я зареждат безплатно на зарядните станции на марката. Цените започват от 60 долара на ден. Тези, които наемат Tesla, получават и отстъпка, ако по-късно закупят електрически автомобил от производителя.

"Наемете Tesla и вижте как всяко пътуване с кола ще стане по-приятно. Докато е ваша, можете да изпробвате самостоятелно шофиране (под наблюдение) и да контролирате и проследявате превозното си средство, използвайки приложението Tesla. Резервирайте колата си под наем за три до седем дни за 60 долара на ден (плюс данъци и такси) и зареждайте безплатно на всяка станция Tesla Supercharger", рекламират от Tesla с имейл новата услуга, която първоначално ще стартира в Сан Диего и Коста Меса, Калифорния.

Вероятно това е отговорът на компанията на факта, че САЩ премахнаха субсидиите за закупуване на електрически автомобили.