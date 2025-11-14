Черният петък, най-изгодният ден за пазаруване през годината, бележи началото на големите предколедни намаления. За търсачите на големи отстъпки и практични покупки, Черният петък се простира цели 10 дни в Керхер центровете и онлайн магазина на фирмата.

В седмицата на големите намаления в Керхер, любителите на чистотата и техните близки, ще могат да закупят избрани продукти на специални цени от представителството на фирмата в България

Тази година на фокус са топмоделите в различните категории, носещи оригиналния подпис на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер, като специфичен елемент на дизайна. Този знак отличава всеки продукт, като най-доброто устройство в своята категория. Само сега, в периода от 14 до 24 ноември включително, може да закупите топ моделите, носещи подписа на Алфред Керхер с 25% отстъпка :

Безкабелен уред за почистване на твърди подови настилки FC 8 Smart Signature Line

Оборудван с атрактивен LCD дисплей, този топ модел осигурява интелигентна поддръжка за вашите задачи по почистване чрез връзката си с мобилно приложение.

Благодарение на 4-ролковата технология с противоположно въртене, FC 8 бързо и без усилие отстранява ежедневните мокри и сухи замърсявания от всички твърди подове. С превключваща функция за усилване може да се използва и за много упорити замърсявания. Само най-иновативните и мощни продукти носят оригиналния подпис на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер като специален елемент на дизайна. Този знак отличава FC 8 Smart Signature Line, като най-доброто устройство в своята категория. 4-ролковата технология с противоположно въртящи се валяци, постоянно навлажнявани от налятата течност в резервоара за чиста вода, премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания. LED светлините в почистващата глава не оставят нито една прашинка незабелязана, а специалните филтри осигуряват добро улавяне на космите. Събраните от пода отпадъци се транспортират в контейнера за мръсна вода, от където се изхвърлят много лесно. Уредът оставя твърдите подове от всякакъв вид (плочки, паркет, ламинат, PVC и винил) с 20 % по-чисти в сравнение с конвенционалния моп.

Простите инструкции стъпка по стъпка бързо ви казват всичко, което трябва да знаете за вашето устройство. Разнообразие от режими на почистване, оптимизирани за различни типове подове, могат да бъдат предадени на устройството чрез приложението и избрани на дисплея. Чрез приложението могат да се правят и индивидуални настройки на количеството вода и скоростта на ролката

Прахосмукачка VC 7 Signature Line

Безкабелна прахосмукачка VC 7 Sinature line с вграден сензор за прах, активна дюза за под и 2-степенно управление на мощността, поставя нови стандарти в резултатите от почистването и времето за работа. Не случайно уредът носи подписа на Алфред Керхер

Прахосмукачка VC 7 Sinature line се предлага в комплект с втора батерия, стойка за зареждане, накрайник за фуги, мини четка и мека четка за прах, както и инструмент за почистване на филтъра.

Перяща смукачка SE 6 Signature Line

Смукачката за мокро и сухо почистване SE 6 Signature Line се отличава с впечатляваща ефективност на почистване и особено богата гама от аксесоари. Устройството с атрактивния си дизайн осигурява хигиенична чистота за много текстилни повърхности. Изпитаната технология на Kärcher за екстракция чрез разпръскване предлага най-добри резултати при почистването: чиста вода и препарат за почистване на текстил и тапицерии Kärcher RM 519 се разпръскват дълбоко в повърхностите под налягане и се изсмукват, заедно с разтворената мръсотия – идеално решение за семейства, алергични хора и домакинства с животни. SE 6 Signature Line е многофункционален продукт 3 в 1, който може да се използва и като пълноценна прахосмукачка за мокро/сухо почистване със своите аксесоари.

Система с 2 подвижни резервоара за чиста и мръсна вода, ергономична дръжка за лесно пренасяне и практично място за съхранение на аксесоари върху устройството са част от характеристиките на перящата прахосмукачка, носеща подписа на основателя на компанията Алфред Керхер.

Парочистачка SC 5 Deluxe Signature Line

SC 5 Deluxe Signature Line превръща хигиеничното почистване в релаксиращо упражнение. Функции от висок клас като количеството на пара, което може да се регулира според повърхността и степента на замърсяване, или функцията VapoHydro, която може да се използва за включване на гореща вода в допълнение към парата, осигуряват истински УАУ ефект. Резервоарът е подвижен и може да се пълни постоянно, което гарантира непрекъсната работа.

Благодарение на LED дисплея на парочистачката SC 5 Deluxe Signature Line в реално време можете да видите колко бързо устройството е готово за употреба, а благодарение на вграденото отделение за аксесоари не само домът ви е подреден, след като работата е свършена.

Уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line

Само най-иновативните продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Новата линия WV 7 Signature: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята продуктова категория Kärcher е новият еталон в уредите за почистване на прозорци. Неговият елегантен дизайн, сведен до най-важното, прави почистването още по-удобно и без усилия.

WV 7 Signature Line е с още по-гъвкав смукателен накрайник и батерия с още по-дълго време на работа Новия гъвкав смукателен накрайник, позволява да премахнете излишните течности от гладки повърхности с едно движение и едно зареждане на батерията. Работното време на батерията е удължено на 100 минути.

Благодарение на дисплея, на който е изписаното останалото работно време на уреда, може да планирате с точност вашето почистване. Както винаги комбинация от пулверизатор и микрофибърна кърпа, както и прецизната изсмукваща дюза гарантират изключително чисти и блестящи прозорци без ивици. Ергономичния уред за почистване на прозорци също е и много хигиеничен, защото по време на употреба не влизате в контакт с мръсна вода.

Всички тези продукти и още други предложения може да намерите тук на намалени цени в периода 14.11-24.11.2025