Татяна Михайлова, "Агробизнесмен на България" 2025 г: Обмислените решения в земеделието са правилният път (Видео)

Татяна Михайлова, търговски директор и председател на съвета на директорите на компанията за производство на специализирани торове „Екофол", е носителят на приза "Агробизнесмен на България" за 2025 г. Агрооскарът бе връчен за 34-а година на церемония днес в столичния хотел "Хилтън" от министъра на земеделието Георги Тахов с поздравления. Конкурсът се провежда с подкрепата на Банка ДСК.

"Благодаря на в. "Български фермер" за приза. Вече 35 години вървим заедно, отразяваме проблемите, решенията, но и успехите в земеделието. Благодаря, че тази награда се връчва сред колеги и партньори от земеделската общност. Номинацията е от наш партньор и това е чест, която трогва", каза Михайлова при получаването на отличието. Тя заяви, че постигат всичко с много труд, никога нищо не са получили наготово.

Убедена е, че трябва да се вярва в бъдещето, но и да се работи активно за него в толкова трудни времена. Климатът, пазарите, разходите, административната тежест, всичко това е на главата на земеделците. Щом е на тяхната глава, значи и на нашата, на всички фирми, които работим в бранша, на всички институции, които сме свързани в бранша. Трябва да работим в три основни направления - да търсим устойчивост, да намаляваме риска във всяка стъпка от технологията на производство. И третото е - добре обмислени решения. В трудни времена на човек му се иска едно чудо да помогне, отнякъде да се яви някакво решение, което да го извади от ситуацията. Обмислените решения са правилният път, добави Михайлова.

"Поздравления за наградата, за устойчивостта в бизнеса. Започвате преди 36 години и все още сте в бизнеса. За мен сте добър пример, че с много тихи, скромни действия, могат да се постигат големи цели", каза министър Тахов при връчването на отличието.

Татяна Михайлова рядко говори за себе си и предпочита да не се шуми около личността й. Но когато иде реч за екипа и дейността на една от най-иновативните компании в българското земеделие, не пести сили и думи. Чете и се подготвя много, за да представя убедително пред земеделските стопани уникалните продукти и иновативните технологии на "Екофол" за хранене на културите. Държи на екипността, на непрекъснатото развитие на хората и на дейността на компанията. Затова вече 36 години земеделци следват препоръките и агрономическите консултации на експертите на „Екофол" в България, а в последните години и в Румъния, Унгария, Молдова.

Представители на агробизнеса, земеделски производители и приятели на в. " Български фермер" почетоха церемонията за връчването на приза и отличията в категориите.

По традиция редакцията на водещия седмичник за земеделие и агробизнес - "Български фермер", награждава и заслужили земеделци и работещи в сектора в различни категории.

35 години работим за устойчивото и съвременно развитие на агросектора в страната. Надявам се и в следващите 35 години да продължим да пишем историята на модерното българско земеделие. Няма да се уморя да повтарям всяка година, че конкурсът "Агробизнесмен на България" е нашата кауза. С огромен респект към целия агросектор, изключително важен за икономиката и за българите като цяло.

С тези думи Тихомир Тончев, главният редактор на в. „Български фермер", откри тазгодишното издание на „Агробизнесмен на България". На 1 ноември тази година вестникът навлезе в 35-ата година от съществуването си.

"През всичките тези години ние се опитваме да обръщаме по-добре внимание на, за мен, най-важния сектор. Доказваме това всеки ден чрез вашите успехи и трудности през всички канали на медийната платформа "24 часа". Само преди дни излезе последната актуална статистика за миналия месец на агенция "Гемиус", която мери интернет аудиторията.

И в нея сайтът на "Български Фермер" за първи път преминава границата от 400 000 посетители. Това всъщност е оценка не само за нашата работа, но и за вашата и показва, че интересът към земеделието го има и продължава да расте", заяви той.

Тончев обяви, че предстои и нова кауза за изданието, а именно как да се прави устойчиво на климата земеделие. За целта през цялата година "Български фермер" ще се допитва до земеделски производители и ще популяризира техните добри практики. "Убеден съм, че всички ще застанем зад каузата как трябва да се промени българското земеделие, как да изглежда на фона на всички тези проблеми, които ни се случват с капризите на времето, пазарните катаклизми, геополитиката, ако щете", каза той.

"Здравейте, оцелели", с тези думи издателят на двата вестника - "24 часа" и "Български фермер", Венелина Гочева се обърна към земеделските производители. "С много от вас се виждаме от 35 години, защото както вие оцелявате, така и ние. 35 години освен тежест на пазара, означават качествена журналистика и партньори, с които заедно се постигат успехи", каза тя.

Гочева припомни и за събитието за сдружаване в земеделието, което "24 часа", земеделското министерство и Държавен фонд "Земеделие" организираха тази година. "Сдружаването е много важно, защото само така наистина ще пораснем", каза тя.

"А силната синергия между "24 часа" и "Български фермер" доказва и традиционното издание "Успелите". Ние сме медийна платформа, може би най-голямата в България. Октомврийските данни показват, че за месеца 1 375 400 са читателите на "24 часа", а "Български фермер", е с 435 750, почти 2 милиона четат двата сайта", каза Гочева.

Отличието в категорията Сътрудничество - Местна инициативна група грабна Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица". То бе получено от изп. директор Мария Маринова. Вриче го главният редактор на в. "Български фермер" Тихомир Тончев.

Те съхраняват и добавят стойност към местните ресурси, като създават условия за преодоляване на трайното обезлюдяване в селските райони чрез иновативни подходи. Това са хората от сдружението „Местна инициативна група Лясковец-Стражица", което приключва втора Стратегия за местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони с малко над 5 млн. лв. Общо през този програмен период са реализирани над 70 проекта, като основните бенефициенти са микро и малки предприятия, земеделски производители, читалища, неправителствени организации и общини.

"Искам да благодаря на "Български фермер" за отличието, което ни дава. Ние сме първата местна инициативна група, подписала договор преди 15 години, толкова бързо мина времето" каза при получаването на отличието Мария Маринова, изпълнителен директор на „МИГ Лясковец- Стражица".

Приза връчи Тихомир Тончев, главен редактор на в. „Български фермер". "Освен с многото успешни проекти, които е реализирала "МИГ Лясковец- Стражица", те работят и по важната тема за нас - сдружаването. Трябва да продължим работата по тази тема, защото един успешен форум е крайно недостатъчен. Предстои много, много, работа, за да бъде кооперирането един модел за успешен бизнес за българските земеделци", каза Тончев.

Стефан Борисов от "Енола" получи отличието в категория "Преработвател". Връчи му го Ива Иванова, изп. директор на ДФ "Земеделие"

Животът и дейността на управителя на семейната месопреработвателна фирма „Енола" Стефан Борисов са изцяло свързани с Търговище. След като 10 години е работил в търговията, през 2011 г. той се насочва към производството и търговията с фуражи. А след това през 2016 г. със съпругата си, която се занимава със свиневъдство, създават фирма „Енола", която стартира с едно магазинче в града.

Благодаря за наградата, благодаря и на семейството ми. Аз имам щастието те да са до мен и да успеем да постигнем това, което направихме, защото успяхме да затворим целия кръг на производството до магазинната на мрежа, да стигнем до повече хора. Искам да призова хората да консумират повече качествена българска стока, защото нашият огън е качественото месо и качественият живот, каза Стефан Борисов, който получи отличието от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" Ива Иванова.

Те са пример както за иновация, така и за последователност в земеделието. От страна на Държавен фонд "Земеделие", както и от Министерството на земеделието и храните, оказваме финансова помощ на такъв тип преработвателни предприятия, като само по програмата за Развитие на селските райони до момента имаме сключени близо 1000 договора със стойност на субсидията близо 900 милиона лв., каза Иванова.

Наградата в категорията "Семепроизводител" отиде при Анита Гешевска. Отличието връчи депутатът Атидже Алиева-Вели, представител на парламентарната комисия по земеделие.

Тя е зърнопроизводител, собственик и управител на „Сортовисемена", Плевен. Резултатите в стопанството й от реколта 2025 при есенниците са много добри - и на производствените участъци, и на полетата за семена, които заемат половината от стопанството, т.е. около 6000 декара. Гешевска се е доказала като добър агроспециалист и коректен производител на качествени семена.

Първо благодаря на вестник "Български Фермер" за оценката, която ми е дал. Благодаря на Министерството на земеделието за това, че помага на фермерите, и на семепроизводителите, и на зърнопроизводителите. Нека си пожелаем една по-успешна година, която всъщност да донесе благоденствие на всички, каза Гешевска.

Атидже Алиева-Вели, представител на парламентарната Комисия по земеделие и храни, която връчи отличието, подчерта, че семенцето и зрънцето са началото на производството. "Надявам се в следващите години да имаме все по-качествени семена, които да дават по-добри добиви и устойчиво производство за нашите земеделци", пожела тя. И добави, че се надява след приемането на първия бюджет в евро наистина в политиките, които правителството залага, да има повече възможности и по-малко предизвикателства.

За биопроизводител бе отличен Радостин Стойчев. Отличието връчи Венелина Гочева, издавет на в. ?"часа" и в. "Български фермер"

Днес той е най-големият биопроизводител в Самоковско. А историята му в агробизнеса започва през 2005 г., когато заедно с баща му започват да се занимават със земеделие. Първите 100 декара малини и капково напояване са създадени по програма САПАРД. Всички последващи инвестиции са собствени средства. От 2007 г. стопанството започва преход към биологично, а от 2010 г. вече е регистрирано като био. Към момента насажденията са 500 декара, от които 300 малини, 40 ягоди, 20-30 боровинки, 7 къпини и 1 декар череши.

Благодаря за оказаната подкрепа. Биоплодовете са най-хубавото нещо, което може да се произведе в нашия район. Най-важното нещо за мен е на всяка българска трапеза да има чиста, биологична храна. Трябва да променим културата си на хранене и да консумираме повече био плодове и зеленчуци, призова Стойчев.

Отличието връчи издателят на „24 часа" и „Български фермер" Венелина Гочева.

Петър Петров получи отличието от Боян Стефов, член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК.

Той е на 33 години, но има 15-годишен опит в селското стопанство. Млад фермер е, но е потомствен. Петър Петров от габровското село Съботковци е активно в агробизнеса от 18-годишен. Управлява стопанство с около 90 животни – млечни крави и овце, обработва 1200 декара земя – пасища и ливади, има и цех за производство на млечни продукти. От дневния млеконадой - 200-300 литра, произвежда прясно и кисело мляко, масло, кашкавал и сирене под марката на семейната ферма „Боженски чифлик". Изградил е стопанството си и цеха със собствени средства.

Искам да благодаря за наградата, но и на семейството ми, защото те търпят всички несгоди от това да си млад фермер в България. И не случайно съм дошъл с тях, да ви покажа, че това е следващото поколение фермери на България и ми се иска в лицето на Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието и храните да видя, че те приоритизират семейните фермери и правят много добро разграничение на това кой е инвеститор в земеделие и кое е семейно стопанство, каза при получаването на отличието Петров, държейки в ръце малкия си син, а в залата бяха съпругата му и дъщеря им. Призът му връчи Боян Стефов, член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК.

Аз лично съм голям оптимист за българското селско стопанство и за производството на храни. И мисля, че стратегически просто това е отрасълът, който ще го бъде и ще се справя доста добре въпреки последната и може би даже последните две-три години, които бяха доста трудни за голяма част от отрасъла, каза Стефов.