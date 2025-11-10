Осъдиха бизнесдама за укрити близо 200 хил. лв. данъци

С присъда, Окръжен съд – Кюстендил призна подсъдима за виновна в избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Съдът й наложи едно общо, най- тежко наказание – „лишаване от свобода" за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимата призна всички факти и обстоятелства от Обвинителния акт, внесен от Окръжна прокуратура - Кюстендил и делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие.

Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимата А. С., неосъждана, от гр. Дупница, за виновна, че в периода от 16.07.2018 г. до 15.10.2018 г. като собственик и управител на търговско дружество „Х...." ЕООД в Дупница, с цел избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, в подадени пред НАП, месечни справки-декларации по ЗДДС за данъчните периоди от юни до септември 2018 г. е потвърдила неистина относно наличието на реални облагаеми доставки и по този начин е приспаднала неследващ се данъчен кредит в дневник за покупки в общ размер на 131 506, 60 лева.

В периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения (корпоративен данък) в особено големи размери - 65 753.30 лева за финансовата календарна 2018 г., като не е подала пред ТД на НАП годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет относно данъчния резултат за горепосочения данъчен период, който не е деклариран и не е платен.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София.