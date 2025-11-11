Модерният дом все по-често залага на контраста: гладко до релефно, мат до гланц, метал до дърво. В този дух GROHE представя Crafted Lever – нов вариант на ръкохватката на смесителя от серията Essence, който внася тактилна текстура и визуална дълбочина в банята.

Какво е новото?

Текстурирана ръкохватка, вдъхновена от традиционни техники на майсторската изработка, интерпретирани в съвременен дизайн.

Три издръжливи покрития: Chrome, Cool Sunrise и Warm Sunset.

Няколко размера и варианти за всички точки на водочерпене, за да се постигне цялостен, но персонален вид в цялата баня.

„Награждаваната колекция GROHE Essence е най-специфицираната ни серия в сегмента на достъпния лукс в Европа. С новите crafted варианти разширяваме възможностите за персонализация. Текстурата среща чистата геометрия и създава фин, но уверен дизайн акцент “, коментира Patrick Speck, лидер дизайн за LIXIL Global Design EMENA.

Дизайн с характер, функция без компромис

Новата ръкохватка не е само естетика. Вътре работи високопроизводителният SilkMove с Aqua Intelligence технология на GROHE, който осигурява плавен и прецизен контрол на дебита и температурата във времето. Идеята е простичка: красивото отвън да е подкрепено от надеждно „майсторство “отвътре.

Тенденция: контрастът като лукс

Интериорните дизайнери от месеци насам комбинират фино набраздени повърхности с полирани камъни, четкана стомана с естествено дърво. Crafted Lever говори на този език – леко релефна ръкохватка, която „чупи “монотонността на гладките тела и добавя усещане за ръчна работа, без да натоварва визията.

За кого е?

Подходящ е за собственици, които търсят персонализация без пълен ремонт, тъй като смяната на смесителя често е най-бързият начин да освежите банята. Идеален е и за проекти в сегмента „достъпен лукс “, където се търси балансирана естетика и дълготрайност. Подхожда и на интериори с игра на мат и гланц, които имат нужда от един малък, но осезаем акцент.

Устойчивост и дълговечност

GROHE позиционира Essence и като дълготрайно решение благодарение на износоустойчивите покрития и инженерните детайли. Като част от LIXIL, марката подчертава и ангажимент към по-ефективно използване на ресурси в производството и продуктови технологии, насочени към икономия на вода и енергия.

Премиерата на Crafted Lever за Essence беше обявена в Дюселдорф на 1 септември 2025 г. Серията Essence е сред най-разпознаваемите на GROHE в Европа, а новият вариант цели да отговори на търсенето на повече персонализация в банята – без да се прави компромис с функционалността.

Как да го впишете у дома?

Комбинирайте Chrome с полирани каменни плотове и светли плочки за класически контраст. Изберете Warm Sunset до топло дърво и терацо за cozy-лукс. Сложете Cool Sunrise в баня с бяло и сиво — акцентът ще „светне “без да доминира.

В крайна сметка Crafted Lever е малкият детайл, който прави голямата разлика: добавя характер към банята, следва тренда за контраст и идва с обещание за дълъг живот благодарение на SilkMove и издръжливите покрития. Решение за онези, които искат „достъпен лукс “без компромис във функцията. Ако планирате освежаване, този акцент може да е точно онзи фин щрих, който превръща банята в завършено пространство.