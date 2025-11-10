"Лукойл" обяви форсмажорно положение в нефтено находище в Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският петролен гигант "Лукойл" обяви форсмажорно положение в иракското нефтено находище West Qurna-2, съобщи uk.investing.

Това означава, че е възникнало е непредвидимо събитие, което ѝ пречи да изпълнява задълженията си по договорите - за доставки на петрол или горива.

Компанията официално уведомява партньорите си, че поради тези обстоятелства временно не носи отговорност за неизпълнение. Това положение се обявява в случаи на война, санкции, прекъсване на доставки, повреда в инфраструктурата или природни бедствия.

Декларацията на компанията идва на фона на западните санкции срещу руската компания, които са усложнили дейността ѝ в Ирак.

В отговор на ситуацията Ирак замрази всички плащания към "Лукойл", както в суров петрол, така и в брой, тъй като Багдад търси законни начини за поддържане на операциите в гигантското нефтено находище.

"Лукойл" предупреди иракските власти, че може да напусне West Qurna-2, ако ситуацията продължи, пише Нова тв.

Петролната компания е прекратила договорите на всички чуждестранни служители, които не са руснаци и работят в съоръжението, което допълнително показва оперативните предизвикателства, пред които е изправена компанията след санкциите.