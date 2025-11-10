Проучвания по области в страната за сектор „Земеделие” подготвят закона за браншовите организации

„В Министерството на земеделието постоянно текат срещи. Вече имаше събирания на работни групи на експертно ниво, на които се обсъждат предлаганите от Националната асоциация на зърнопроизводителите промени в закони, които се отнасят до законите за собствеността и ползването на земеделските земи, за арендата, за кооперациите и кооперативите. Имаше и среща за така необходимия Закон за браншовите организации. Настояваме обаче и за среща с министър-председателя, за да бъдат уточнени сроковете, защото това обсъждане се проточи вече години", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. „Като резултат от срещата за Закон за браншовите организации ще се направят няколко проучвания по предложение на Националната асоциация на зърнопроизводителите, за да се види кое е изпълнимо от колеги от другите сектори в земеделието, така че законът да е полезен и ефективен От Министерството на земеделието ще трябва да направят извадка по области колко представители на различните сектори в земеделието има, за да може да бъде направен изпълним закон. След това, законът ще се работи в началото на следващата година", добави Жекова. „Все още няма обявена дата за среща с премиера, но ние настояваме за такава", подчерта тя.На 9 октомври Националната асоциация на зърнопроизводителите обяви протестна готовност, защото, според декларацията им, „най-сериозният проблем остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации".

Рапицата измества царевицата в област Добрич, съобщават зърнопроизводители след сеитбата на културата и добавят, че в някои полета вече е поникнала. Засетите площи се увеличават много бързо в сравнение с минали години. През тази година в Добричко с рапица са засети 114 650 дка при 79 080 дка през м.г. „През тази година добивите от рапица бяха много добри, получи се и добра доходност. В Европа у нас рапицата „излиза" първа.Затова успяваме да продадем. Освен това, пазарът на културата е строго инидивидуален – веднага след жътвата. Условията за сеитбата на културата също бяха благоприятни", каза Жекова. „Завръщането към рапицата се дължи и на ниските цени на царевицата и слънчогледа, както и на пшеницата. Засега има и пазар за културата", заяви Кирил Комитов, секретар на областния съюз на кооперациите „Добруджа". През стопанската 2018-2019 г. с рапица в Добричко бяха засети 189 446 дка. Последваха няколко години на пропадане на площите заради суша, дъждове или измръзване, след това имаше проблем с пазара.Вече четвърта година добивите от царевица в Добричко са изключително ниски. През някои години дори комбайните не са влизали в полетата. Причината е сушата, която мори региона. Вече е прибрана тазгодишната реколта от царевица. Общото количество прибрана царевица за зърно е 137 004 тона при среден добив 221 кг от дка.При нормални години добивите от царевица са средно 700-800 кг от дка. Тази година в Добричко с културата бяха засети 662 710 дка.