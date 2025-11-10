ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Водещите индекси на Уолстрийт растат в началото на търговията

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия с повишения, след като Сенатът на САЩ придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши със 172,57 пункта или 0,37 на сто до 47 159,67 пункта към 16:55 часа бълг. време.

Широкообхватниятс S&P 500 нарасна със 74,89 точки или 1,11 на сто до 6803,69 пункта. 

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 421,425 пункта или 1,83 на сто до 23 425,962 пункта, пише БТА. 

„Енвидиа“ (Nvidia), „Броудком“ (Broadcom) и други водещи компании от сектора на изкуствения интелект поведоха ръста, тъй като възможният край на блокирането на дейността на правителствените агенции върна апетита на инвеститорите към поемане на риск. Миналата седмица именно акциите на тези корпорации бяха начело на спада на Уолстрийт заради опасения от завишени оценки на техните книжа.

Инвеститорите продължават да следят преговорите в САЩ за приемане на федерален бюджетен закон, който би прекратил частичното спиране на дейността на правителството.

Процедурна мярка, която позволява гласуването по споразумението да продължи днес, бе одобрена с минимум 60 гласа „за“, след като осем сенатори от Демократическата партия се противопоставиха на ръководството си, за да подкрепят сделката.

Споразумението ще възобнови работата на правителството до януари и ще отмени част от последните масови съкращения във федералния сектор. То също така предвижда бъдеща защита за държавните служители.

В него не е включено удължаване на данъчните кредити по Закона за достъпни грижи (ACA) - ключов спорен момент за повечето демократи, но предвижда отделно гласуване за субсидиите през декември.

Предстои окончателно гласуване в Сената, след което законопроектът трябва да бъде одобрен и от Камарата на представителите.

Блокирането на дейността на федералните агенции засили напрежението на пазарите, наред с нарастващите опасения относно оценките на компаниите в сектора на изкуствения интелект.

