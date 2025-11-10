Димитър Манолов: КТ „Подкрепа“ не подкрепя Бюджет 2026, трябва да се направи наново

КТ „Подкрепа" не подкрепя бюджета за 2026 г. Това заяви пред bTV президентът на синдикалната организация Димитър Манолов и добави, че той трябва да се направи наново, за да го подкрепят, но тогава „против" ще бъдат работодателите. Той определи финансовата рамка за следващата година като „бюджет на инерцията" и коментира, че не е направен опит за решаването на важни проблеми.

По думите му в него има парадокси като увеличаването на парите за младите лекари чрез допълнителни пари за клиничните пътеки. „В нито една клинична пътека не пише колко пари в нея има за труд. Отдавна настояваме, още когато в Народното събрание законно се пушеше, за реформа в системата на здравеопазването. Въпросът беше решен набързо, на парче", каза Манолов.

Според него вдигането на социалните осигуровки най-вероятно ще се компенсира с вдигане на заплатите от страна на работодателите.

„Държавното обществено осигуряване беше лишено от ¼ от собствените си приходи, изпадна в тежка зависимост от бюджета чрез намаляване на осигурителните вноски. Когато се създаде НЗОК, пари от пенсиите отидоха за здраве – единия джоб в другия. После насърчавахме бизнеса и ¼ от тези средства заминаха. Към 2000 г. ДОО имаше собствен резерв в размер на едно плащане на пенсии, а сега бюджетът му е дефицитен", заяви синдикалистът.

Според него социалните осигуровки обаче се вдигат твърде рязко: Пенсионната вноска трябваше да се увеличава с две десети от пункта в рамките на 5-6-10 години, както се увеличава пенсионната възраст и никой нямаше да го усети, и нямаше да е драма с един ред в закона, но кой съм аз да давам акъл на политиците.

Манолов коментира, че обезщетенията за безработица остават на същото ниво и има твърде много проблеми в текстовете за социалното подпомагане и грижата за хора в неравностойно положение.

„Беше пропусната още една възможност да се поправят аномалиите в заплащането на поредица категории от служещи в администрацията. Разликите стигат до 5 пъти. Трябва изначално да се промени начина на заплащане в държавната администрация. Има администрации, в които нещата са много тежко объркани и възможността нещата да се оправят беше пропусната", добави той.

Манолов посочи, че основни проблеми във финансовата рамка са въпросите с неравенството и „плащането под масата", като даде пример за максималния осигурителен доход.

КТ „Подкрепа" и КНСБ в четвъртък трябва да присъстват на Съвета за тристранно сътрудничество. По този повод Манолов каза: „На предишната тристранка не влязоха работодателите , на тази в четвъртък може да не влезем ние. Работодателите бяха поканени в една съседна на вас сграда, изложиха си възгледите, пък нас никой не се сети да ни попита какво мислим".

Манолов допълни, че във вторник синдикатите са поканени за среща от ГЕРБ, но не е оптимист.