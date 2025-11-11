Компенсации за закъснение и на влака, но от 2028 година

Някои от санкциите за жп превозвачите влизат в сила в края на 2029 г., България иска дерогация заради многото ремонти на релси и очакваните нови мотриси

По-сурови глоби за превозвачи предвиждат промени в Закона за железопътните превози, които правителството депозира в парламента. В някои случаи те са двойно по-големи от сегашните. Но се оказва, че повечето от тях се отлагат за 2028 и 2029 г., въпреки че трябва да действат заради вече приета евродиректива.

Например според текстовете в нея на пътниците трябва да се дават компенсации при закъснение на влака, така както това действа при пътуването със самолет. България обаче иска отлагане на това правило с мотив, че в момента влаковете ни са остарели, а инфраструктурата в момента се ремонтира. Посочва се, че поради тези причини изплащането на обезщетения на пътниците на този етап би било в значителни размери. Това щяло да доведе до

финансова тежест за превозвачите,

която не могат да понесат

Неизплащането на обезщетение при закъснение на влака обаче се санкционира. В момента законът предвижда глоба от 2000 до 5000 лв., а се предлага да стане от 2700 до 6750 лв. Тази промяна обаче ще влезе в сила от 4 декември 2029 г.

Премества се напред във времето и помощта, ако пътуването с влак се отложи. Директива предвижда в такива случаи превозвачът да осигури храна и напитки, а при необходимост - настаняване в хотел и осигуряване на алтернативен превоз. Санкцията за непредоставяне на напитки, хотел и на друг превоз, ако влакът е блокиран, се увеличава в рамките от 6750 до 13 500 лв., в досегашния закон е записано, че глобата е от 5000 до 10 000 лв. И тази промяна влиза в сила в края на 2029 г.

Иска се и дерогация на авансовите плащания, ако има смъртни случаи при жп катастрофа. Мотивът е, че трябва да се създаде фонд за обезщетения, за което трябва време, а нужната сума е 8,2 млн. лв., която е изчислена според сключените полици “Злополука на пътниците”, която БДЖ имат за 200 събития. Предлага се това да важи от 2029 г. Срокът за авансово плащане е 15 дни след установяване на самоличността на загиналия, а в промените глобата за превозвача се качва от 40 000 на 54 000 лв.

Иска се поредна дерогация и за други текстове - например за транспортиране на велосипеди с влак, тъй като сегашните вагони нямат такава възможност. Иска се

отлагане и на правилата

за даване на информация

на пътниците пак заради остарелите влакове.

Като възможен срок за влизане в сила на текстовете на директивата се посочва началото на 2028 и дори 2029 г., тъй като до края на 2027-а се очаква да пристигнат 60 нови влака. С тях вече можело да се изпълнят всички изисквания.

Има обаче и санкции, които ще се прилагат с влизането на промените в закона в сила. Ако например превозвач не даде информация за преустановяване на услуги по договора с държавата, глобата скача почти двойно. Сега е от 1000 до 5000 лв., а става от 1350 до 6750 лв.

Санкцията за непълна информация или за отказ да се предостави информация на пътник глобата сега е от 2000 до 5000 лв., а се предвижда да е от 2700 до 6750 лв. За непредоставяне на билет и резервация санкцията също расте. Сега е от 2000 до 5000 лв., става между 2700 и 6750 лв.

Сериозно е увеличението на глобите, ако заради инцидент пътници са получили физическо или психическо увреждане. При горна граница до 20 000 лв., тя става 27 000 лв. Но това е от глобите, които ще влязат в сила от 4 декември 2029 г.

От 7 юни 2028 г. пък ще е в сила възможността превозвачът да бъде глобен за отказ на алтернативен превоз или пренасочване, които позволяват на пътника да достигне до крайната точка на пътуването, включително с транспорт от по-висок клас. Размерът е определен според тежестта на нарушението и цели постигане на ефективност и възпиращ ефект. Предвижда се да е от 1350 до 4050 лв.

Пак от тази дата ще влезе в сила и санкция за отказ да бъдат възстановени разходи за превоз с други доставчици на транспортни услуги.

Предвижда се от 50 до 100 лв. компенсация да получи пътник, на когото не са възстановени парите за билет или е платил за друг вид транспорт.