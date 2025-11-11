Георги Тахов: До края на годината предстои да изплатим още 1 млрд. лв. на земеделците

Агроминистърът благодари специално на в. "24 часа" и в. "Български фермер", че повече от 30 години не само акцентират върху темата за земеделието, а и предлагат много решения

"Трудна година, съпроводена с много предизвикателства, които съпътстваха целия земеделски и фермерски бранш. Беше трудна година, не само за тях, но и за администрацията на министерството, защото всички проблеми, които ги има в бранша, няма как да не окажат влияние върху администрацията, но екипно успяваме да надграждаме и да търсим добри балансирани решения, адекватни на случващото се. Тази години сме изплатили 2,4 млрд. и още 1 млрд. лв. предстоят до края на годината. Наясно сме, че тази тенденция трябва да продължи и през 2026 г., защото при навременно подпомагане се изгражда доверие и има предвидимост. А какво ни трябва на нас? Едно конкурентно земеделие, които се основава на тези принципи".

Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов при връчването на приза „Агробизнесмен на България" за 2025 г. Агрооскарът бе връчен за 34-а година на церемония днес в столичния хотел "Хилтън". Конкурсът се провежда с подкрепата на Банка ДСК.

Министърът бе категоричен, че напояването е топ приоритет за него и екипа му още от началото.

"Много е трудно, но с леки и малки стъпки се опитваме да го управляваме този процес. Тази година поляхме повече площи с малко вода, а реализираме още 35 проекта за напояване, които ще са факт другата година и ще увеличим с 1 млн. поливните площи", каза той.

"Това, което се опитваме да направим в министерството, е не само своевременно да изплащаме всички компесаторни плащания за последващи действия, а да се опитваме превантивно да го управляваме този процес. Целта ми е всички вие, бранша като цяло, да виждате в структурите на министерството един партньор, и да има едно доверие, че в наше лице може да разчитате да създаваме една по-добра нормативна среда. Оптимист съм за българското земеделие", заключи министърът.

Тахов благодари специално на в. "24 часа" и "Български фермер", че повече от 30 години не само акцентират върху темата за земеделието, а и предлагат много решения.