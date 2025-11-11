Съдът Люксембург: Брюксел е превишил правомощията си при въвеждането на правилата за минималните заплати

Съдът на ЕС в Люксембург, най-висшата инстанция по въпроси, свързани с общностното право, постанови днес, че Брюксел е превишил своите правомощия при определянето на правила за минимална работна заплата, отменяйки две разпоредби от директивата на Европейския съюз, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдът отмени разпоредбата, която определя критериите за изчисляване и актуализиране на минималните заплати, както и тази, която забранява намаляване на заплатите, ако те са обвързани с автоматична индексация - механизъм, който коригира заплащането спрямо инфлацията.

Делото бе заведено от Дания, която оспори директивата, приета през 2022 г. с мнозинство от държавите членки, и съдът частично застана на страната на Копенхаген.

Според съдиите определянето на критерии за размера на минималната заплата е директна намеса в процеса на договаряне на заплатите, който по силата на договорите на ЕС остава изключителна компетентност на държавите членки. Същото тълкуване е приложимо и към разпоредбата, забраняваща понижаването на възнаграждения при автоматична индексация.

Останалата част от директивата остава в сила, включително изискването държавите да насърчават колективното договаряне между работодатели и служители по въпросите на труда и заплащането.

Съдът постанови, че това не нарушава свободата на сдружаване, тъй като държавите не са задължени да принуждават работниците да членуват в синдикати.

„ЕС може да създава рамка за адекватни заплати и да насърчава колективни споразумения, но не може да диктува конкретни правила за това колко точно да са минималните заплати или как да се индексират автоматично", пише в своите мотиви Съдът в Люксембург.