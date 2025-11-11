ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо: До 2 г. спирам с футбола

Новите коли задължително и със задни дневни светлини

Георги Луканов

[email protected]

3920
Дневните светлини задължително трябва да включват и стоповете. Снимка: Renault

Новите автомобили трябва да имат включени дневни светлини и габарити светлини дори през деня. Промяната се отнася за всички нови модели, които са в производство от 22 септември 2024 г. Интересното е, че ЕС не е направил специално съобщение за това. Промяната означава, че новите автомобили ще трябва да имат включени задни светлини дори през деня.

Новите правила гласят, че задните светлини трябва да са включени, когато дневната светлина е между 1000 и 7000 лукса. На практика това означава, че те са винаги включени, защото 7000 лукса съответстват на ясен и облачен ден. Под 1000 лукса автомобилът вече трябва да има включени къси светлини.

Автомобилите, хомологирани преди 22 септември 2024 г., обаче могат да продължат да се шофират с изключени стопове. Има обаче предложения след 2027 г. автомобили с изключени задни светлини изобщо да не се продават, пише шведското издание Vi Bilägare.

