Директорът в оставка на Би Би Си похвали журналистическата работа на медията въпреки кризата в нея

Генералният директор на Би Би Си в оставка Тим Дейви заяви днес, че е горд от журналистическата работа на медията. Преди два дни Дейви подаде оставка след обвинения в пристрастност и заплахи за съдебни действия от страна на американския президент Доналд Тръмп заради редактирана негова реч в документален филм, излъчен в програма на Би Би Си миналата година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Много, много съм горд от журналистите в тази институция. Те вършат работа, която, мисля, е изключително важна. Те се справят чудесно", заяви Тим Дейви пред централата на Би Би Си. Това бяха неговите първи публични коментари, след като той обяви оставката си миналата неделя.

Ръководителката на новините във финансираната с публични средства Би Би Си също подаде оставка, което провокира най-голямата криза в медията от десетилетия насам, след като тя доминираше в британския медиен пейзаж, отбелязва Ройтерс.

Анализатори посочват, че оставките са разкрили дълбоки противоречия по отношение на управлението и редакционните стандарти, което повдига въпроса дали Би Би Си може да запази доверието на обществеността. Вътрешна бележка от бивш съветник на Би Би Си обвини медията в редакционни грешки по отношение на отразяването на новини за Тръмп, войната между Израел и "Хамас" и трансджендър общността.

Тим Дейви, който беше генерален директор от 2020 г., се опита да разсее опасенията относно бъдещето на медията. "Би Би Си ще преуспее, аз подкрепям всеки от екипа", посочи той, преди да се обърне към журналистите на медията в офиса на корпорацията.

Тръмп заплаши със съд медията заради редактирането на негова реч от 2021 г., произнесена преди негови поддръжници да щурмуват сградата на Капитолия във Вашингтон.

Председателят на Би Би Си Самир Шах се извини за "грешката в преценката" при редактирането и монтажа на документалния филм, излъчен в програмата "Панорама" малко преди президентските избори в САЩ през ноември 2024 г. Във филма отделни пасажи от речта на американския президент, които той е произнесъл с разлика от почти един час, са били навързани един след друг след монтажа и са били пропуснати нарочно призиви на Тръмп за мирни протести. По този начин медията е създала впечатлението, че американският държавен глава призовава към насилие, напомня Ройтерс.