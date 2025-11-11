Жечо Станков: Горивото в страната е достатъчно, за да захрани бизнеса и гражданите за дълъг период

Количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време, каза пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков. Той участва в конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията.

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът.

Като министър на енергетиката имам две основни задачи, които са ми поставени. Първата е постоянна комуникация със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с цел да получим необходимия положителен резултат, който да даде възможност на рафинерията в Бургас да оперира след 21 ноември. Другата изключително важна задача е свързана със сигурността на доставките до всички български граждани, обясни министърът.

На въпрос дали правителството има план "Б" енергийният министър отговори, че е сигурен, че план "А" ще сработи достатъчно добре.

Готовите рафинирани горива, които се съхраняват в чужбина, биха стигнали да задоволят потреблението за четири-пет дни. Тяхното докарване в страната не би променило ситуацията, каза още Жечо Станков.

За седем дни парламентът на два пъти прие извънредно законодателство заради американските санкции срещу руската компания "Лукойл" и последствията за активите ѝ у нас. Първо депутатите забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а след това приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на "Лукойл" в България.

България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни, каза председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов по-рано днес. По думите му страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове. Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната между седем и 45 дни, уточни Асенов.

"България беше първата страна в Европа, която реши да не внася руски газ", каза министърът на енергетиката, цитиран от БТА.

Имаше и все още има търговци, които чрез "суап сделки" и други начини препродават същите молекули на територията на България. В началото на 2028 г., може би по-рано, транзитът също ще бъде намален или ще бъде спрян за всички държави членки в нашия регион, каза Станков.

В края на октомври Съветът на ЕС съобщи, че е приел преговорната си позиция, свързана с предложението за прекратяване на доставките на руски газ. Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана за внос на газ от Русия. Държавите от ЕС са съгласни от 1 януари 2028 г. забраната да се прилага изцяло, но настояват вносът на руски газ да бъде забранен от 1 януари догодина, със запазване на преходен срок за съществуващите договори. Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни догодина, докато дългосрочните договори може да се изпълняват до 1 януари 2028 г., според решението.

Европа е много активна в търсенето на решение на проблемите и въпросите, които в момента са актуални не само на територията на България, но и в цяла Европа, заяви енергийният министър.

Всички проекти, които бяха разработени през последните 10 години, бяха проекти, които са изцяло свързани с енергийната сигурност и с повишаването на конкурентоспособността на българския енергиен сектор и българския бизнес. България не само е отговорна за сигурността на енергоснабдяването за нашия вътрешен бизнес, за нашите граждани, но вече показахме на нашите съседи, че сме отговорни за сигурността на енергоснабдяването в южната и източната част на Европа, коментира още Станков.

Преди форума министърът заяви, че количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време.