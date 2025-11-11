“Майкрософт“ планира да инвестира 10 млрд. долара в център за данни за изкуствен интелект

Американският технологичен концерн „Майкрософт“ (Microsoft) планира да инвестира 10 милиарда долара през идните няколко години в инфраструктура за изкуствен интелект в център за данни в португалския пристанищен град Синеш, съобщи днес компанията, цитирана от Ройтерс и БТА. Това един от най-големите инвестиционни проекти за изкуствен интелект в Европа.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство с разработчиците „Старт Кампус“ (Start Campus), платформата за инфраструктура за ИИ „Енскейл“ (Nscale) и производителя на чипове „Енвидиа“ (Nvidia). Планът предвижда внедряването на 12 600 графични процесора от следващо поколение на „Енвидиа“ в центъра в Синеш, на около 150 километра южно от Лисабон.

„Старт Кампус“, съвместно предприятие между американския инвестиционен фонд „Дейвидсън Кемпнър“ (Davidson Kempner) и британската компания „Пайъниър Пойнт Партнърс“ (Pioneer Point Partners), обяви през април инвестиционен план на стойност 8,5 милиарда евро до 2030 г. за изграждане на център за данни, който да обслужва нарастващото търсене на изкуствен интелект. Една от планираните шест сгради вече е въведена в експлоатация.

„Чрез укрепване на националната инфраструктура за изкуствен интелект посредством сътрудничество с „Енскейл“, „Енвидиа“ и „Старт Кампус“, ние помагаме на Португалия да се позиционира като еталон за отговорно и мащабно развитие на изкуствения интелект в Европа“, каза вицепрезидентът и президент на „Майкрософт“ Брад Смит.

Португалия вече развива големи проекти в Синеш за производство на зелена енергия, предназначена за захранване на енергоемки центрове за данни. Атлантическото ѝ крайбрежие я превръща в ключов център за подводни комуникационни кабели, които свързват Европа, Африка, Северна и Южна Америка.

Инвестициите в центрове за данни, които осигуряват изчислителна мощност за изкуствен интелект, нараснаха след пускането на „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) от „ОупънЕйАй“ (OpenAI) през 2022 г., тъй като все повече компании пренасочват операциите си към облачни технологии и интегрират изкуствен интелект в дейността си.