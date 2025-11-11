"Инса ойл": Законът за запасите от нефт създава монопол и поставя частните компании в невъзможна ситуация

Дружеството „Инса ойл" отговори на изявление на Асен Асенов - председател на Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", според който компанията не изпълнява задълженията си по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

В позиция, разпространена до медиите, от дружеството заявяват, че нормативната уредба, която регулира задълженията на вносителите и търговците на горива по отношение на поддържането на задължителни запаси, на практика е довела до монополна ситуация. Според „Инса ойл" това е потвърдено и с решение на Комисията за защита на конкуренцията от 4 април 2023 г.

„Законът поставя частните компании в неравноправно и икономически непоносимо положение, като основната тежест за създаване на запасите е изцяло за тяхна сметка", посочват от дружеството. По данни на НСИ, цитирани в съобщението, вносът на петролни продукти в България е драстично свит, а броят на фирмите вносители е намалял с над 90%. Според компанията в момента на пазара са останали едва няколко оператори, които трудно успяват да покриват тежките регулаторни и финансови изисквания, както и да се конкурират с господстващия участник в сектора.

„На практика един вносител, който оперира с около 50 хил. тона месечно, трябва да отдели около 150 млн. лева за формиране на запаси, както и да заплати още близо 10 млн. лева за лихви, такси, застраховки и съхранение. В същото време на територията на страната липсват достатъчно лицензирани складови вместимости, освен тези на групата „Лукойл"", посочват от „Инса ойл".

Така законът не само подкопава конкурентоспособността на българските компании, но и създава условия за пълен контрол върху пазара от една доминираща структура. „Съдебните дела срещу тази несправедливост са израз на борба за равнопоставеност, а не на нежелание да се изпълняват законови задължения", уточняват още от компанията.

„Като човек, който 30 години работи в сектора на търговия и производство на горива, бих искал да предложа промяна на модела за формиране на резерва", заяви управителят на „Инса ойл" Георги Самуилов. По думите му е необходимо да се създаде публично-частна структура, подобна на моделите в Унгария и Германия, която да управлява съхранението на задължителните запаси.

„Натоварването на бизнеса с това задължение няма логика и води до ценово предимство за един оператор с господстващо положение. Европейското изискване за съхранение на запаси е задължение на държавата, а не на икономическите субекти. Финансирането му може да става чрез минимална такса за всеки литър гориво при внос или продажба на територията на страната", допълни Самуилов.

„Инса ойл" призовава държавните институции да извършат спешен преглед и промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, така че да бъдат гарантирани свободната конкуренция, равнопоставеността на участниците и енергийната сигурност на България.