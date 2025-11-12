Еврото “направи” 402-ма нови милионери, повече от един на ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малките депозити - до 2500 лева, намаляват, хората теглят тези пари за потребление

Броят на банковите депозити за над 1 млн. лева е нараснал с 402 през тази година, достигайки 2061 в края на септември, показват данните на БНБ. Така депозитните милионери притежават общо над 4,9 млрд. лв. в сметките си.

Най-много са се появили през третото тримесечие - 89, което означава приблизително по един нов на ден. Точно тогава банките премахнаха таксите за внасяне на левове в брой, за да насърчат българите да внесат левовете си, които ще бъдат автоматично превалутирани в евро от 1 януари.

Голям ръст има не само при най-големите депозити - тези със суми между 500 хил. и 1 млн. лв. също са се увеличили с 858, достигайки 4433. А сметките със суми между 200 хил. и 500 хил. нарастват с 25%, достигайки общо 31 638.

Само през септември

домакинствата у нас са депозирали в банките 325 милиона

в брой, което представлява 27% увеличение спрямо същия месец на предходната година. Общият размер на депозитите на домакинствата вече достига 96,3 млрд. лв. Юридическите лица със сметки над 1 млн. лв. достигнаха 7460, като се увеличават с нови 1024 за последните 12 месеца.

Все пак най-малките депозити са доста повече. Тези със суми до 1000 лева са на обща стойност 4,63 млрд. лв., а броят им намалява с 2% на годишна база.

Статистиката на централната банка показва също, че малките депозитни сметки до 2500 лв. продължават да намаляват през последните години. Причините са няколко. Първо - инфлацията подяжда спестяванията заради ниските лихви. Затова хората с малки суми предпочитат да ги похарчат вместо парите да се обезценяват.

Според финансисти има и сливане на малки депозити - няколко се закриват и се прави една по-голяма сметка. Така броят на дребните депозити също намалява, но общата сума се увеличава.

Например най-висок дял от общата стойност на депозитите на домакинствата имат тези със суми между 50 000 и 100 000 лева. Общо в тях са събрани 18,7 млрд. лева, като парите се увеличават с 16,5 на сто на годишна база.

Прогнозите на финансисти сочат, че ръстът на нарастване на депозитите ще се засили през последното тримесечие на годината заради наближаващата смяна на валутата. През следващата година

е напълно възможно депозитите да намалеят,

особено ако се вдигне данъчната и осигурителната тежест, както е предвидено в бюджета.

Освен това е напълно възможно хората да започнат да насочват спестяванията си в алтернативни инвестиции.