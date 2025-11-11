Имаме резерв от бензин за 35 дни и дизел за над 50 (Обзор)

България разполага със запаси от бензин за около 35 дни, а на дизел - за над 50. Това съобщи председателят на Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” Асен Асенов в ефира на bTV. Част от резерва е и суров петрол. По думите му това са “достатъчно горива” и към днешна дата задължителните 90-дневни запаси са осигурени на около 98%.

Половината от резерва стои на територията на страната, а останалото -

в Гърция, Румъния, Словакия, Унгария, Италия и Нидерландия

Ако настъпи криза, запасите от чужбина може да се вкарат в България за срок между 7 и 45 дни. В такъв случай бензинът и дизелът може да се продават и без задължителната биокомпонента, за да стигнат по бързо до пазара, обясни Асен Асенов. Според него цената ще бъде като пазарната.

Шефът на агенцията разказа, че само три компании не изпълняват задължението си да внасят горива в резерва, като едната от тях е “Инса Ойл”. Държавата обаче не може от години да ги принуди да извършат това - агенцията налага глоби, те се обжалват, държавата печели делата, но от това нищо не следва. Горивата, които тези фирми по закон трябва да съхраняват, се равняват на потреблението за около 5 дни.

По думите на Асенов около 80% от съхраняваните задължителни резерви се дължат на “Лукойл”. Тя и останалите петролни компании

често замествали задължението да съхраняват газ или бензин с дизел, защото той се складира по-лесно и излиза по-евтино.

“Рафинерията няма да спре. Ако намали капацитета, има варианти - преработка в по-малки рафинерии тук и на ишлеме в чужбина”, коментира Асенов.

Изявлението на шефа на резерва бе направено часове след като съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев се усъмни в свой пост във фейсбук, че България би се разминала с криза за горивата, ако заради американските санкции се наложи рафинерията да спре на 21 ноември. Депутатът призова за незабавно деблокиране на количествата от резерва в чужбина и те да се докарат у нас.

А междувременно руската посланичка Елеонора Митрофанова заяви в интервю за агенция ТАСС, че “българите постъпват много рисково с “Лукойл” и създават опасен прецедент”, имайки предвид вкарването на особен управител в рафинерията.

Предстои да видим как ще работи този закон, но засега

изглежда като закон за отчуждаване на собственост,

допълин Митрофанова. Тя определя действията на България като “прибързани” и “правно съмнителни” .

Пратеничката на Москва настоява, че “Лукойл” е частна компания, която работи в интерес на своите акционери, а не на руското правителство. Освен това предупреждава, че всякакви прекъсвания в рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат криза с горивата. (24часа)

“Инса ойл”: Има монопол при складовете

Нормативната уредба, която регулира задълженията на вносителите и търговците на горива да поддържат запаси, на практика е довела до монополна ситуация и това е потвърдено от решение на КЗК от април 2025 г. Това заявиха от “Инса ойл” по повод твърденията на Асен Асенов, че компанията не изпълнява задълженията си.

По данни на НСИ, цитирани в съобщението, вносът на петролни продукти в България е драстично свит, а броят на фирмите вносители е намалял с над 90%. “На практика вносител, който оперира с около 50 хил. тона месечно, трябва да отдели около 150 млн. лева за запаси, както и да заплати още близо 10 млн. лева за лихви, такси, застраховки и съхранение. В същото време на територията на страната липсват достатъчно лицензирани складови вместимости, освен тези на групата “Лукойл”, посочват от “Инса ойл”. Така законът създавал условия за пълен контрол върху пазара от една структура.

Като човек, който 30 години работи в сектора на търговия и производство на горива, бих искал да предложа промяна на модела за формиране на резерва, заяви управителят на “Инса ойл” Георги Самуилов. По думите му е необходимо да се създаде публично-частна структура, подобна на моделите в Унгария и Германия, която да управлява съхранението на задължителните запаси.