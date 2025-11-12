Мария Маринова: Поддържаме активни местните общности, те са нашето богатство

"Искам да благодаря на "Български фермер" за отличието, което ни дава. Ние сме първата местна инициативна група, подписала договор преди 15 години, толкова бързо мина времето. Трудно е да видим отстрани колко усилия сме положили всъщност, защото времето ни отива да решаваме проблеми и да се радваме на резултатите"

Това каза Мария Маринова, изпълнителен директор на „МИГ Лясковец- Стражица", които получиха отличие в категорията Сътрудничество - Местна инициативна група по време на церемонията "Агробизнесмен на България" 2025 г. Агрооскарът бе връчен за 34-а година в столичния хотел "Хилтън". Конкурсът се провежда с подкрепата на Банка ДСК.

Маринова благодари на земеделското министерство, на Държавен фонд "Земеделие" за подкрепата дотук, но и на техните бенефициенти. "Невероятни са, защото с малкото зрънце идея, идвайки при нас, реализираха велики неща с малки проекти. Малки, защото нашите стратегии, които сме реализирали за последните години на двата програмни периода са до 100 000 лв. Една може би незначителна сума за големия бизнес или за средния, но за селските райони и малките населени места въздействието с повече проекти и с малки суми, за да стигне бюджетът, с който разполагаме, всъщност даде един голям ефект, чрез който ние поддържаме активни местните общности, те са нашето богатство", добави тя.

Призът връчи Тихомир Тончев, главен редактор на в. „Български фермер". "Освен с многото успешни проекти, които е реализирала "МИГ Лясковец- Стражица", те работят и по важната тема за нас - сдружаването. Трябва да продължим работата по тази тема, защото един успешен форум е крайно недостатъчен. Предстои много, много, работа, за да бъде кооперирането един модел за успешен бизнес за българските земеделци", каза Тончев.

"МИГ Лясковец- Стражица" съхраняват и добавят стойност към местните ресурси, като създават условия за преодоляване на трайното обезлюдяване в селските райони чрез иновативни подходи. Това са хората от сдружението „Местна инициативна група Лясковец-Стражица", което приключва втора Стратегия за местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони с малко над 5 млн. лв. Общо през този програмен период са реализирани над 70 проекта, като основните бенефициенти са микро и малки предприятия, земеделски производители, читалища, неправителствени организации и общини.

