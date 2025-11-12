Стефан Борисов, преработвател на годината: Призивът ми е хората да консумират повече българска стока

Благодаря за наградата, благодаря и на семейството ми. Знаете в днешно време какъв е проблемът с недостига на персонал. Аз имам щастието семейството ми да са до мен и да успеем да постигнем това, което направихме. Затворихме целия кръг на производството до магазинна мрежа, да стигнем до повече хора. Искам да призова хората да консумират повече качествена българска стока, защото нашият слоган, е "качествено месо, качествен живот".

Това каза Стефан Борисов, който получи отличие в категорията "Преработвател" по време на церемонията "Агробизнесмен на България" 2025 г. Агрооскарът бе връчен за 34-а година в столичния хотел "Хилтън". Конкурсът се провежда с подкрепата на Банка ДСК. Той получи отличието от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" Ива Иванова.

"Те са пример както за иновация, така и за последователност в земеделието. От страна на Държавен фонд "Земеделие", както и от Министерството на земеделието и храните, оказваме финансова помощ на такъв тип преработвателни предприятия, като само по Програмата за развитие на селските райони до момента имаме сключени близо 1000 договора със стойност на субсидията близо 900 милиона лв., каза Иванова.

Животът и дейността на управителя на семейната месопреработвателна фирма „Енола" Стефан Борисов са изцяло свързани с Търговище. След като 10 години е работил в търговията, през 2011 г. той се насочва към производството и търговията с фуражи. А след това през 2016 г. със съпругата си, която се занимава със свиневъдство, създават фирма „Енола", която стартира с едно магазинче в града.