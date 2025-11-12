ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анита Гешевска, семепроизводител на годината: Надяваме се на една по-успешна година

Наградата в категорията "Семепроизводител" отиде при Анита Гешевска. Отличието връчи депутатът Атидже Алиева-Вели, представител на парламентарната комисия по земеделие.

Благодаря на вестник "Български Фермер" за оценката, която ми е дал, но и на  Министерството на земеделието и храните за това, че помага на фермерите, и на семепроизводителите, и на зърнопроизводителите. Нека си пожелаем една по-успешна година, която всъщност да донесе благоденствие на всички. 

Това каза Анита Гешевска, която получи отличие в категорията "Семепроизводител" по време на церемонията "Агробизнесмен на България" 2025 г. Агрооскарът бе връчен за 34-а година в столичния хотел "Хилтън". Конкурсът се провежда с подкрепата на Банка ДСК. Атидже Алиева-Вели, представител на парламентарната Комисия по земеделие и храни, връчи отличието. 

"Радвам се, че за поредна година ни събра тази церемония, защото въпреки трудностите и предизвикателствата, е важно да отбелязваме и успехите.
Надявам се в следващите години да имаме все по-качествени семена, които да дават по-добри добиви и устойчиво производство за нашите земеделци", пожела тя. И добави, че се надява след приемането на първия бюджет в евро наистина в политиките, които правителството залага, да има повече възможности и по-малко предизвикателства", каза Атидже-Вели. Тя пожела на всички земеделци суперсили, защото за нея именно това са хората, които притежават такива. А това било така, защото независимо какво се е случило, намират сили да продължат напред. 

Анита Гешевска е зърнопроизводител, собственик и управител на „Сортови семена 2002", Плевен. Резултатите в стопанството й от реколта 2025 при есенниците са много добри - и на производствените участъци, и на полетата за семена, които заемат половината от стопанството, т.е. около 6000 декара. Гешевска се е доказала като добър агроспециалист и коректен производител на качествени семена.

