Радостин Стойчев, биопроизводител на годината: На всяка българска трапеза трябва да има чиста храна

Благодаря за оказаната подкрепа. Биоплодовете са най-хубавото нещо, което може да се произведе в нашия район. Най-важното нещо за мен, е на всяка българска трапеза да има чиста, биологична храна. Трябва да променим културата си на хранене и да консумираме повече биоплодове и зеленчуци.

Това каза Радостин Стойчев, който получи отличие в категорията "Биопроизводител" по време на церемонията "Агробизнесмен на България" 2025 г. Агрооскарът бе връчен за 34-а година в столичния хотел "Хилтън". Конкурсът се провежда с подкрепата на Банка ДСК. Отличието връчи издателят на „24 часа" и „Български фермер" Венелина Гочева.

Божидар Петков, председател на Асоциацията на ягодоплодните, поздрави лично Стойчев.

"Успехите в бизнеса, каквито и да са те, в повечето случаи се измерват с финансови постижения. Но аз мисля, че тук всичките казаха, че да успееш в ситуация на глобални климатични промени, ситуация на липса на работна ръка и в ситуация на тотални въздействия от всякакъв род, както измръзване, така градушки и т. н., е изключителен успех. И този успех се дължи както на интензивната работа на г-н Стойчев, но искам да използвам тази трибуна да благодаря и на Министерството на земеделието и храните с нови новите програми, които се предвиждат, където са засегнати изключителни мерки за борба с климатичните промени", каза Петков.

Радостин Стойчев, е най-големият биопроизводител в Самоковско. А историята му в агробизнеса започва през 2005 г., когато заедно с баща му започват да се занимават със земеделие. Първите 100 декара малини и капково напояване са създадени по програма САПАРД. Всички последващи инвестиции са собствени средства. От 2007 г. стопанството започва преход към биологично, а от 2010 г. вече е регистрирано като био. Към момента насажденията са 500 декара, от които 300 малини, 40 ягоди, 20-30 боровинки, 7 къпини и 1 декар череши.