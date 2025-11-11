Успелите фермери с кауза - след 10 години №1 на Балканите и вече средноевропейци (Обзор)

Земеделският министър Георги Тахов предаде големия "Червен петел" на Татяна Михайлова, двигателя на фирма "Екофол" за специализирани торове, която стана Агробизнесмен на 2025 г.

Устойчивите и оцелелите агробизнесмени през 35-те години от старта на най-авторитетното издание в този сектор - вестник “Български фермер”, и второто им поколение поеха в ръцете си “Червения петел”.

Красивият и жизнерадостен символ на наградата “Агробизнесмен на годината”, събра в столичния хотел “Хилтън” земеделския министър Георги Тахов, председателя на Държавен фонд “Земеделие” Ива Иванова, десетки бивши носители на този най-авторитетен приз в българското земеделие. Сред близо 200-та гости на събитието, чийто устойчив партньор е Банка ДСК, бяха и лидери на браншови организации в агробизнеса, на научни институти и ректори на агроуниверситети.

Татяна Михайлова - търговски директор и председател на съвета на директорите на компанията за производство на специализирани торове “Екофол”, е носителят на приза “Агробизнесмен на България” за 2025 г.

Агрооскарът бе връчен за 34-а година,

а “Българки фермер” отбеляза своята 35-а година от старта като най-авторитетното агроиздание у нас и най-големия сайт в тази област - за месец октомври уникалните посетители в него са 435 750.

Традиция е огромният “Червен петел” - наградата за агробизнесмен на годината, да бъде връчен от земеделския министър. Георги Тахов поздрави Татяна Михайлова за устойчивостта на нейния бизнес, стартиртал преди 36 години.

Все още сте в бизнеса. За мен сте добър пример, че с много тихи, скромни действия могат да се постигат големи цели, заяви той при връчването на отличието. (Какво каза още министърът - виж по-долу.)

За главния редактор на “Български фермер” Тихомир Тончев конкурсът “Агробизнесмен на България” е кауза.

35 години работим за устойчивото и съвременно развитие на агросектора в страната. Надявам се и в следващите 35 години да продължим да пишем историята на модерното българско земеделие. С огромен респект към целия агросектор, изключително важен за икономиката и за българите като цяло - така Тончев, който е едно от най-разпознаваемите журналистически пера в агротемата, в няколко изречения разказа историята на седмичника и сайта.

“През всички тези години ние насочваме прожекторите към най-важния сектор - този, който произвежда храната на българите. Доказваме това всеки ден чрез вашите успехи и трудности през всички канали на Медийната платформа “24 часа”, посочи главният редактор на “Български фермер”.

Той и издателят Венелина Гочева зададоха и нова посока за оцелелите и успелите в следващите 10 години - българското земеделие заедно с целия бизнес да стане №1 на Балканите и да опита да достигне през 2035 г. средноевропееца по доходи.

Убеден съм, че всички ще застанем зад каузата за промяна на българското земеделие, да опитаме да съберем и дадем идеи как да изглежда то на фона на всички проблеми, сред които живеем - капризите на времето, пазарните катаклизми, геополитиката..., зададе тон Тончев.

А Венелина Гочева напомни, че 35 години на медийния пазар означава не само полезна и качествена журналистика, но и

партньори, с които заедно успява “Български фермер”

И обеща синергията между “24 часа” и най-авторитетният агроседмичник да се развие в серия срещи в цялата страна, за да се очертае пътят, по който каузите за българско икономическо лидерство на Балканите и влизане в средноевропейското семейство по доходи, ,могат да станат реалност.

Гочева прибави към близо 500-те хиляди уникални читатели на сайта “Български фермер” и милион и половината читатели на сайта на “24 часа”, което ги превръща в най-голямата медийна платформа за новини и коментари.

4 отличия за хората, които правят храната ни по-добра

Отличието в категорията “Сътрудничество” отиде при Местна инициативна група грабна Сдружение “МИГ Лясковец - Стражица”.

Те съхраняват и добавят стойност с преодоляване на трайното обезлюдяване в селските райони чрез иновативни подходи. Сдружението приключва втора Стратегия за местно развитие, финансирана от програмата за селските райони с малко над 5 млн. лв.

“Благодаря на “Български фермер” за отличието, което ни дава. Ние сме първата местна инициативна група, подписала договор преди 15 години, толкова бързо мина времето”, каза при получаването на отличието Мария Маринова, изпълнителен директор на “МИГ Лясковец- Стражица”.

Приза връчи Тихомир Тончев - главен редактор на в. “Български фермер”.

“Освен с многото успешни проекти, които е реализирала “МИГ Лясковец-Стражица”, сдружението работи и по важната тема за нас - сдружаването. Трябва да продължим в тази насока, защото един успешен форум е недостатъчен. Предстои много работа, за да бъде кооперирането модел за успешен бизнес”, каза Тончев.

Призът в категорията “Преработвател” взе Стефан Борисов - управител на семейната месопреработвателна фирма “Енола”. Неговият път е изцяло свързан с Търговище. След като 10 г. работи в търговията, през 2011 г. се насочва към производството и търговията с фуражи. През 2016 г. със съпругата си, която се занимава със свиневъдство, създават фирма “Енола”, която стартира с едно магазинче в града.

“Благодаря за наградата и на семейството ми. Аз имам щастието те да са до мен и да успеем да постигнем това, което направихме. Затворихме целия кръг - от производството до магазинната ни мрежа. Искам да призова хората да консумират повече българска стока”, каза Стефан Борисов. Той получи отличието от изпълнителният директор на фонд “Земеделие” Ива Иванова.

“Те са пример за иновация и последователност в земеделието. От страна на Държавен фонд “Земеделие”, както и от Министерството на земеделието и храните, оказваме финансова помощ на такъв тип преработвателни предприятия, като само по програмата за Развитие на селските райони до момента имаме сключени близо 1000 договора със стойност на субсидията близо 900 млн. лв.”, каза Иванова.

Наградата в категорията “Семепроизводител” бе за Анита Гешевска. Тя е зърнопроизводител, собственик и управител на “Сортови семена”, Плевен. “Благодаря на вестник “Български фермер” за оценката. Благодаря и на Министерството на земеделието затова, че помага на фермерите, на семепроизводителите и на зърнопроизводителите. Нека си пожелаем една по-успешна година, която да донесе благоденствие на всички”, каза Гешевска.

Атидже Алиева-Вели - депутат от земеделската комисия, връчи отличието и подчерта, че семенцето и зрънцето са началото на производството.

“Надявам се в следващите години да имаме все по-качествени семена, които да дават по-добри добиви и устойчиво производство за нашите земеделци”, заяви Алиева-Вели.

За биопроизводител бе отличен Радостин Стойчев, който е най-големия в Самоковско. Историята му в агробизнеса започва през 2005 г., когато с баща му започват да се занимават със земеделие. Първите 100 декара малини с капково напояване са създадени по програма САПАРД. Всички следващи инвестиции са със собствени средства. От 2010 г. стопанството е регистрирано като био. Към момента насажденията са 500 декара - малини, ягоди, боровинки, къпини и череши.

“Благодаря за оказаната подкрепа. Биоплодовете са най-хубавото нещо, което може да се произведе в нашия район. Най-важното нещо за мен, е на всяка българска трапеза да има чиста, биологична храна. Трябва да променим културата си на хранене и до консумираме повече био плодове и зеленчуци”, призова Стойчев.

Отличието му бе връчено от Венелина Гочева - издател на “24 часа” и “Български фермер”.

Министър Георги Тахов: Още 35 проекта за напояване ще са факт през 2026 г.

Боян Стефов.

Агроминистърът благодари специално на в. “24 часа и в. “Български фермер”, че повече от 30 г. не само акцентират върху темата за земеделието, а и предлагат много решения

“2025 година бе трудна, съпроводена с много предизвикателства, които съпътстваха целия земеделски и фермерски бранш. Беше трудна година не само за тях, но и за администрацията на министерството, защото всички проблеми, които ги има в бранша, няма как да не окажат влияние върху администрацията, но екипно успяваме да надграждаме и да търсим добри балансирани решения, адекватни на случващото се.

Тази година до земеделските производители са достигнали 2,4 млрд. лева под формата на различни видове подпомагане, като предстои да бъдат изплатени още близо 1 млрд. лева по интервенциите за директни плащания и схемите за държавни помощи до края на декември.

Наясно сме, че тази тенденция трябва да продължи и през 2026 г., защото при навременно подпомагане се изгражда доверие и има предвидимост. А какво ни трябва на нас? Едно конкурентно земеделие, което се основава на тези принципи.”

Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов при връчването на приза “Агробизнесмен на България” за 2025 г.

Министърът бе категоричен, че напояването е топприоритет за него и екипа му още от началото.

“Много е трудно, но с леки и малки стъпки се опитваме да го управляваме този процес. Тази година поляхме повече площи с малко вода, а реализираме още 35 проекта за напояване, които ще са факт другата година и ще увеличим с над половин милион декара поливните площи”, каза той.

“Това, което се опитваме да направим в министерството, е не само своевременно да изплащаме всички компенсаторни плащания за последващи действия, а да се опитваме превантивно да го управляваме този процес. Целта ми е всички вие, браншът като цяло, да виждате в структурите на министерството един партньор, и да има едно доверие, че в наше лице може да разчитате да създаваме една по-добра нормативна среда. Оптимист съм за българското земеделие”, заключи министърът.

Тахов благодари специално на в. “24 часа” и “Български фермер”, че повече от 30 години не само акцентират върху темата за земеделието, а и предлагат много решения.

Боян Стефов, изпълнителен директор на Банка ДСК: Българското земеделие ще го бъде, защото обединява традиции и иновации

Министър Георги Тахов връчи голямата награда на Татяна Михайлова.

Голям оптимист съм за българското селско стопанство и за производството на храни. Стратегически това е отрасълът, който ще го бъде въпреки трудните години. Това прогнозира Боян Стефов, изпълнителен директор и ръководител на направление “Корпоративно банкиране” на Банка ДСК, след като връчи отличие на Петър Петров за млад агробизнесмен.

Петров управлява стопанство с около 90 животни – млечни крави и овце, обработва 1200 декара земя, има и цех за производство на млечни продукти.

На 33 г., той е потомствен фермер от габровското село Съботковци. Произвежда прясно и кисело мляко, масло, кашкавал и сирене под марката “Боженски чифлик”. Изградил е бизнеса със собствени средства.

Благодаря за наградата, но и на семейството ми, защото те търпят всички несгоди от това да си млад фермер в България. И неслучайно съм дошъл с тях, да ви покажа, че това е следващото поколение фермери на България. Искам в лицето на ДФ “Земеделие” и Министерството на земеделието и храните да видя, че те приоритизират семейните ферми, пожела Петров.

По думите на Боян Стефов работата на Петров е суперпример, в който традиция и иновация се събират.

Създава устойчив продукт, който да е добър за хората, природата, животните и всичко това е пример как може да се развива нашето земеделие и животновъдство, каза изпълнителният директор на Банка ДСК. А оптимизма си за българското земеделие обясни така: Първо, ако се замислите, още от времето на Османската империя България е била една от най-богатите ѝ части точно заради растениевъдството и животновъдството. Просто климатичните особености, каквито и да са и както и да се променят, пак ще бъдат по-добри от тези в съседните държави. Просто трябва да се научим да се адаптираме и пак ще бягаме по-бързо от тях. Второ, мерките и въобще подкрепата от държавата винаги са налице и се добавят в климатичните особености, каквито и да са те. И трето - имаме общност от предприемчиви, иновативни фермери и предприемачи или агробизнесмени, които търсят нови начини, по които да се преборят с тези трудности.

Тази амалгама, тази съвкупност е обречена да продължава да успява, обобщи Боян Стефов.