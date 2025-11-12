Милен Керемедчиев: Няма да настане апокалипсис след влизането на санкциите срещу „Лукойл"

Няма да настане апокалипсис, но скоро ние, България ще сме обект на вторичните санкции. Няма да има драма на 22 ноември след влизането в сила на американските санкции срещу „Лукойл".

Това каза в предаването "Тази сутрин" по bTV Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните работи. Експертът разкри още, че в момента има нещо като "Магнитски", но за компании.

По думите му има огромни разлики с Германия, която все е давана за пример.

"При нас ситуацията създава сериозен прецедент. САЩ не иска да продадем веднага "Лукойл", а искат да има прозрачност.

Проспахме възможността да искаме отсрочка от санкциите. Този процес приключи. Ние сме в последната фаза", каза той и добави, че според него, ако изобщо има разговори за отлагане, те текат на много ниско ниво.

Д-р Евгений Кънев, доктор по икономика, добави, че държава се бави с избора на особен управител на "Лукойл".

"Опасно е за България. Има два различни проблема - управлението на рафинерията и нейната собственост. Ако попадне под санкции, кой ще ни бъде доставчика. Трябва да се знае къде отиват парите. Имаме запаси на гориво за малко повече от 30 дни. За това време трябва да се намери как да се снабдяваме. Проблемът не е само на "Лукойл". Допуснахме монопол, картели", добави още той.