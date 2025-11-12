ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проектобюджетът на Либерия за догодина е внесен и е в размер на 1,2 млрд. долара

Либерия е в Западна Африка.

Правителството на Либерия официално представи проекта на национален бюджет за следващата година на Камарата на представителите, предаде националната новинарска агенция ЛИНА, цитирана от БТА.

Бюджетът, определен в размер на 1,2 милиарда щатски долара, беше внесен от министъра на финансите и планирането Огъстин Кпехе Нгафуан на председателя на Камарата на представителите Ричард Нагбе Кун.

Министър Нгафуан заяви, че проектобюджетът отразява приоритетите на правителството за укрепване на генерирането на приходи и задоволяване на ключовите национални разходи. Той отбеляза, че бюджетът е изготвен въз основа на фискалните резултати за текущата година.

Кун похвали Министерството на финансите и планирането за навременното му внасяне и увери, че законодателният орган ще започне незабавно разглеждане чрез своята финансова комисия.

Той поиска допълнителни копия от проектобюджета да бъдат разпространени сред всички членове за ефективно обсъждане.

Процесът на преглед ще започне в началото на следващата седмица, като целта на законодателния орган е да гарантира, че бюджетът е щателно разгледан и изпълнен ефективно.

