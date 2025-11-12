Проектобюджетът на Либерия за догодина е внесен и е в размер на 1,2 млрд. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Либерия официално представи проекта на национален бюджет за следващата година на Камарата на представителите, предаде националната новинарска агенция ЛИНА, цитирана от БТА.

Бюджетът, определен в размер на 1,2 милиарда щатски долара, беше внесен от министъра на финансите и планирането Огъстин Кпехе Нгафуан на председателя на Камарата на представителите Ричард Нагбе Кун.

Министър Нгафуан заяви, че проектобюджетът отразява приоритетите на правителството за укрепване на генерирането на приходи и задоволяване на ключовите национални разходи. Той отбеляза, че бюджетът е изготвен въз основа на фискалните резултати за текущата година.

Кун похвали Министерството на финансите и планирането за навременното му внасяне и увери, че законодателният орган ще започне незабавно разглеждане чрез своята финансова комисия.

Той поиска допълнителни копия от проектобюджета да бъдат разпространени сред всички членове за ефективно обсъждане.

Процесът на преглед ще започне в началото на следващата седмица, като целта на законодателния орган е да гарантира, че бюджетът е щателно разгледан и изпълнен ефективно.