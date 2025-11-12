Мария Минчева от Българска стопанска камара: Ако се приеме новият бюджет, инфлацията ще се вдигне

Ако се приеме новият бюджет, инфлацията ще се вдигне. Това каза в ефира на bTV Мария Минчева, заместник-председател на Българска стопанска камара.

"Ние искаме неща от бюджета да отпаднат. За нас проблеми са вдигането с 2% на осигуровки и вдигане на данък дивидент, превозите с висок фискален риск и да се вкара специален софтуер за следене на продажбите. Ако не се случи това, ще се вдигне още повече инфлацията", коментира Минчева.

Преди да се отиде на тристранката утре, Минчева обясни 4 неща, които са проблемни.

Според нея от БСК искат да се обсъдят всички данъци.

"Ние не гледаме цялостния ефект. Бизнесът ще даде над милиард, ако се вдигнат ставките. Разговор по истински важните теми отсъстват. Само преди няколко месеца гласувахме бюджет, при коренно различна прогноза. Бележките ни се игнорират", коментира още тя.

Атанас Кацарчев, който е главен икономист от „Подкрепа" призна, че управляващите са им казали, че няма да вдигат ДДС.

"Нашата позиция е същата. Ако се покачи ДДС с 2%, това значи още инфлация. Имаме ръст на 5% увеличение за заплатите. Не знам как ще се справим с демографската криза. Има много въпроси, които не са решени. Последните години е е едно и също. Политики няма. Цялото това нещо не е ние да се събираме в някакви сгради. Идеята е да има дискусия. Според Евростат ние сме най-бедни. Държавата трябва да намери начин да намери баланс. Ниските данъци хранят алчността. Брутният вътрешен продукт се изнася в чужбина. Имаме няколко много лоши мултиплициращи ефекти. Разбира се, никой не иска да плаща данъци", каза Кацарчев.