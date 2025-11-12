Министър Жечо Станков: Има бензин за шест месеца напред, дизел - за четири

В данъчните складове горивата са предназначени само за българските граждани, категорично заяви енергийният министър

България има бензин за близо шест месеца в данъчните складове, дизел – за четири месеца, авиационно гориво - за два месеца. Умишлено не споменавам пропан-бутанът, защото по време на консултации с Българската петролна и газова асоциация стана ясно, че това гориво не е проблем и към ден днешен се внася в огромни количества от различни пазарни участници и това дава шанс възможно най-скоро всякакви нужди да бъдат покривани без това да се усети нито ценово, нито количествено от българските граждани.

Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков от парламентарната трибуна. Той дойде в залата, заради гласуването на второ четене на Закона за енергийната ефективност, но излезе да обясни за положението, в което се намира страната заради санкциите от САЩ, защото имало много спекулации.

По думите му още на 23 октомври правителството е предприело незабавни действия с две основни задачи. "От една страна гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации, както и консултации с органите и получаване на дерогация, за да осигурим спокойствието, свързано с доставките на горива. Във връзка с първата задача веднага активирах план в две части - фаза 1 и 2 - проверка и мониторинг на експертна група, както и превантивни мерки действия. В договарянето на дерогацията българската държава работи добре с OФАК, ЕК и правителството на САЩ. Провеждат се множество срещи, както в страната, така и навън, но и онлайн. Целта е ясна - изискване на дерогация, която да гарантира спокойствието и производствения процес, обезпечаване на нуждите и запазване на ценовите равнища, така че да не бъркат в джоба на българските граждани. Страната ни е посочена за пример като най-бързо направилата анализ на ситуацията. Важно е всички институции да се обединим за получаване на дерогация", каза още министър Станков.

По отношение на особения управител, за който също стана въпрос по времето на управлението на Николай Денков Станков заяви, че тогава той имал основна цел - при забрана на внос на суров петрол с руски произход и при не съдействие на мениджмънта на рафинерията, държавата да има възможността да сложи собствен мениджмънта да внесе спокойствие за доставките на горива.

"Тук обаче сме в различна хипотеза, в която мениджмънта дори да иска да изпълнява своите действия заради санкциите след 21-ви, ще бъде поставен в ситуация, в която самият банков сектор няма да го обслужва. Именно затова новите функции в закони, и новите задачи, дават възможност държавата да гарантира тези доставки във времето без това да бъде ограничавано. Естествено да изпълним две основни функции, свързани със следното - сегашният особен управител не може да ограничи плащанията към майката, той няма такава функция, сегашният управител няма как да ограничи и изпълняването на задачи от компаниите, които са санкционирани, или майката на българските компании. Във тази връзка, именно това ще направи сегашния особен управител, това ще му е основната задача, което ще позволи по време на преговорите да изпълним основната задача си задача свързана със санкциите", каза още министърът.

"Дипломацията обича тишината. Аз днес си позволявам да я наруша, само и единствено поради причина, че част от вас, част от политическите анализатори се опитват да всеят страх в българските граждани. Страх, който няма да помогне за нищо", заключи Станков и даде да се разбере, че горива има.