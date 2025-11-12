Глобалните продажби на електромобили нарастват с 23% през октомври

Глобалните продажби на изцяло електрическите автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди през октомври се увеличават с 23 на сто на годишна база до 1,9 милиона превозни средства благодарение на силното търсене на основните световни пазари. Това показват данни на британската компания за проучване на пазарите „Ро моушън" (Rho Motion), цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Европа е водещият регион по ръст на продажбите на електромобили, с особено засилено търсене в Германия, Франция и Великобритания. Въпреки това общият брой на продажбите леко се забавя спрямо предходните месеци. Европейският съюз одобри освен това нови проекти за производство на батерии, което допълнително подкрепя сектора, припомня Ройтерс.

Китай, който е най-големият автомобилен пазар в света, представлява повече от половината от глобалните продажби на електромобили.

Ценовата разлика между електромобилите и колите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Китай е значително по-малка в сравнение с Европа и Северна Америка, посочва мениджърът на данни в „Ро Моушън" Чарлз Лестър.

Северна Америка обаче оказва натиск върху глобалните резултати, като продажбите на електромобили спадат с 41 на сто след рекордните стойности през август и септември. Това се дължи на изтичането на срока за отпускане на федералния данъчен кредит в размер на 7500 долара, който временно стимулираше покупките на електрически превозни средства, отчита „Ро Моушън".

Високите цени на електромобилите в сравнение с конвенционалните автомобили продължават да ограничават търсенето в САЩ и допринасят за спада на продажбите през октомври.

Продажбите в Китай през октомври се увеличават до около 1,3 милиона превозни средства. В Европа нарастват с 36 на сто до 372 786 автомобила, докато продажбите в Северна Америка са спаднали с 41 на сто до 100 370 коли. Продажбите в останалата част на света растат с 37 на сто до 141 368 превозни средства, показват данните на британската компания за проучване на пазарите.

„В Европа ръстът от началото на годината остава сравнително висок и очакваме силни продажби към края на годината", посочва Лестър.

„В Китай автомобилният пазар вероятно ще отбележи силен растеж през ноември и декември, подпомогнат от ефекта на предварителните покупки, тъй като страната преминава от пълно освобождаване от данък върху закупуването на нови енергийни превозни средства към 50 на сто намаление за превозни средства, задвижвани от нови енергийни източници (NEV)", допълни той.

Данните потвърждават, че глобалният преход към електрическа мобилност продължава с устойчив темп, воден основно от Азия и Европа, въпреки предизвикателствата на пазара в Северна Америка.