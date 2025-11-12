Една трета от шофьорите надценяват спирачния път при мокър асфалт

Много шофьори не поддържат достатъчна дистанция от автомобила отпред на мокри пътища. По-малко от една четвърт от шофьорите знаят, че разстоянието трябва да се удвои при мокри условия.

Проучване, проведено от OnePoll от името на производителя на гуми Vredestein сред 1000 европейски шофьори, показва, че голяма част от собствениците на автомобили не успяват да поддържат достатъчна дистанция.

Обикновено се препоръчва дистанция от поне две секунди до превозното средство отпред. На мокри пътища тази дистанция трябва да се удвои до поне четири секунди. 31 процента от анкетираните шофьори смятат, че дистанция по-малка от 4 секунди е достатъчна, докато 22 процента нямат представа каква дистанция трябва да се поддържа.

Шофьорите на възраст от 45 до 54 години са се представили най-зле в проучването. Само 13% от анкетираните в тази възрастова група са заявили, че са запознати с "правилото за четири секунди".