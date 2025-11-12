BMW е единствената компания, която изпълнява целите на ЕС за вредните емисии

Оливър Ципсе, главен изпълнителен директор на BMW, критикува климатичните политики на Европейския съюз по отношение на автомобилния сектор. Въпреки че е единственият производител, който в момента изпълнява екологичните цели, наложени от Брюксел, босът смята, че декарбонизацията не се разглежда правилно.

Много производители едва избегнаха многомилионни глоби през 2024 г. за неспазване на разпоредбите на CAFE за емисиите на въглероден диоксид (CO2). В крайна сметка Европейският съюз отстъпи и предостави удължаване на срока.

Германската група, която включва още MINI и Rolls-Royce, е лидер в постигането на европейските цели за емисии, но почти всички нейни конкуренти трябва да договарят партньорства с производители като Tesla, за да намалят емисиите си и да избегнат бъдещи глоби.

Оливър Ципсе е ясен относно пътя, който трябва да се поеме към декарбонизацията на автомобилната индустрия в Европа.

"След девет месеца през 2025 г. продажбите на изцяло електрически коли на марката се увеличиха с 10% на годишна база, представлявайки 18% от общите продажби. Plug-in хибридите нараснаха с почти 28% на годишна база, с което общият дял на електрифицираните превозни средства достигна 26,2% в световен мащаб през септември", отбеляза Ципсе по отношение на текущата ситуация на BMW.

Фактът обаче, че BMW спазва стандартите, определени от Европейския съюз по отношение на емисиите и електрификацията, не означава, че е съгласна с начина, по който Старият континент се справя с тази ситуация.

Според Ципсе, ключът е да се имат предвид нуждите на клиентите. Освен това, BMW смята, че е жизненоважно Европа да преразгледа целите си за 2035 г., тъй като определянето на крайна дата за конкретна и успешна технология би довело до "мащабно свиване на цялата индустрия", което, освен че ще навреди на европейската индустрия, би увеличило зависимостта от Китай за суровини и технологии.