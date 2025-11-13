ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Toyota пак отлага строежа на нова фабрика за батерии

Георги Луканов

[email protected]

За втори път тази година Toyota отложи плана си за изграждане на нова фабрика, предназначена за батерии за електромобили, в японската префектура Фукуока. Решението, макар и не неочаквано, подчертава предпазливия подход на компанията на фона на колебанията в световното търсене на електрически коли.

Toyota плати приблизително 6 милиарда йени, около 39 милиона долара, за обекта, разположен в индустриална зона в процес на разработка в североизточната част на префектура Фукуока. Като част от покупката компанията се съгласи да започне строителството в рамките на три години.

Новината за забавянето съвпадна с последния отчет за приходите на Toyota. Компанията намали очакванията си за глобалните продажби на електрически автомобили с 10% от предишната прогноза за 277 000 бройки за фискалната година, приключваща през март 2026 г.

Продажбите на електрически коли на Toyota през първите девет месеца на годината всъщност са се увеличили с 20,6% до 117 031 бройки, но въпреки това този брой все още не е под очакванията.

Докато компанията не е уверена, че продажбите ще се увеличат значително, няма смисъл да се бърза и да се строят нови заводи, само за да стоят без работа или да работят с частичен капацитет.

