Парламентът прие закон, който урежда санирането на еднофамилни и двуфамилни къщи

Депутатите приеха окончателно Закона за енергийната ефективност, който урежда санирането на еднофамилни и двуфамилни къщи. Вносители са Делян Добрев, Павела Митова, Драгомир Стойнев и Станислав Анастасов.

Основната цел на законопроекта е да регламентира създаването на Национален фонд за декарбонизация. Той от своя страна ще бъде основна финансова структура в подкрепа на обновяването на сградния фонд в България. Чрез предложения нов механизъм програмата за саниране ще стига не само до жилищните блокове, както е в момента, а и до еднофамилните и двуфамилните къщи.

"Идеята е през този фонд в бъдеще да се финансират проекти за енергийна ефективност в еднофамилните и двуфамилните жилищни сгради. Това ще става на принципа на ваучера - ако санирането на една къща струва, да кажем,15 хил. лв, държавата решава, че ще даде ваучер за 10 хил. лв. Това ще позволи малки инвестиции", обясни Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, когато законът се гласуваше в енергийна комисия.

Тогава каза, че изчисленията били, че на годишна база фондът ще генерира около 10 милиона евро. Те ще постъпват под формата на вноски от общините, които по ПВУ са получили средства за подмяна на уличното осветление. "И благодарение на това те в момента генерират спестявания. С тях ще се осигурят приходи във Фонда за декарбонизация, които ще се използват за енергийна ефективност при еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради", уточни Добрев.

Ресорният министър Жечо Станков разясни още, че вноската на общините ще бъде в размер на 10% от предоставените им суми за закупуване на улично осветление. В края на годината те ще постъпват във Фонда за декарбонизация.

"Още в началото на това Народно събрание поех такъв ангажимент - ще разработим фонд, който ще застъпва основите мерки за възобновяема енергия да бъдат насочени към битовите потребители. Намерихме ситуацията, която да е "win-win" и за общините, и за държавата, и за Европейската комисия. Гарантирам, че 5 поредни години в този фонд ще влизат по 20 милиона лева, обезпечени от вече сключените и изпълнените договори по ПВУ за улично осветление. Към момента общините очакват подписването на своите анекси, за да им дадем банковата сметка, по която трябва да разпределят дължимите средства на държавата. Фондът е обезпечен за следващите 5 години", категоричен бе министър Станков.



