От 1 до 31 януари в магазина плащаме и с левове, и с евро

Всеки търговец може да заяви нужните му нови пари в банката, за да връща ресто

По-малко от два месеца остават до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България започват поредица от полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Първите съвети са за бизнеса, като тук особено важна е подготовката на малкия и средния - всяко малко магазинче, салон за фризьорски услуги, работилница.

За да успеят всички тези малки бизнеси да преминат плавно към еврото, е нужно още от сега да се подготвят технически.

1. Счетоводни системи

Предприятията трябва да организират своята отчетност едновременно в левове и евро. Това означава адаптиране на счетоводния софтуер, ERP системите и вътрешните справки. Всички стопански операции и постъпили счетоводни документи в предприятието на и след датата на въвеждане на еврото се осчетоводяват в евро. Документи, издадени в левове преди датата на въвеждане на еврото и постъпили в предприятието в периода между датата на въвеждане на еврото и датата на приемане на годишния финансов отчет в левове, се осчетоводяват в лв. Документи, издадени в лева преди датата на въвеждане на еврото, но постъпили в предприятието след датата на въвеждане на еврото и след датата на приемане на годишния финансов отчет в лева, се осчетоводяват в текущия отчетен период в евро. Добра практика е да се проведе тестов период, в който системите да работят с двете валути, за да се избегнат грешки при реалния преход.

2. Касови апарати

Съгласно изискванията "фискалните устройства и софтуерът за управление на продажбите" трябва да бъдат обновени така, че в периода на двойно обозначаване на цените фискални бонове да съдържат крайната сума заплащане едновременно в левове и евро. Това е ключово за прозрачността пред клиентите и за коректността на отчетността. Търговците следва да се свържат своевременно със сервизните фирми, за да осигурят навременна актуализация на устройствата.

3. Обучение на персонала

Въвеждането на еврото е не само технически, но и организационен процес. Счетоводители, касиери, търговски и ИТ служители трябва да бъдат обучени да работят и отчитат операции едновременно в левове и евро през преходния период. Това включва издаване на фактури и фискални бонове с двойно изписване на стойностите, правилно прилагане на официалния курс и закръгляне до втория знак, както и адаптиране на вътрешните справки и отчети. Инвестицията в обучение ще намали риска от грешки и ще ускори адаптацията на фирмата към новата валутна среда..

4. Договори и финансови задължения

Всички договори в левове – кредити, лизинги, наеми – ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксирания курс 1,95583. Това е гарантирано от Закона за въвеждане на еврото и не изисква подписване на анекси. Съгласно чл. 12 и чл. 13 от закона при превалутирането се прилага официалният курс без закръгляване, а получените суми се закръгляват до втория знак по правилото под/над 5. Предприятията следва да прегледат своите договори и да информират партньорите си за начина на превалутиране, за да се избегнат недоразумения.

5. Комуникация с клиенти и партньори

Прозрачната комуникация е ключова. Препоръчително е търговците да информират контрагентите и клиентите за датата на прехода, начина на изписване на цените и как ще се извършват плащанията. Това ще намали несигурността и ще изгради доверие.

6. Осигуряване на наличности в евро

През периода на двойно обращение (1–31 януари 2026 г.) търговците са длъжни да приемат и левове, и евро, но да връщат ресто в евро. Затова фирмите трябва да заявят предварително количества евромонети и банкноти от обслужващата банка.

Това ще гарантира, че още в първите дни на прехода бизнесът ще може да обслужва клиентите без затруднения.

Заявките за евромонети и банкноти трябва да се направят предварително и в координация с обслужващата банка, защото в първите дни може да има недостиг.