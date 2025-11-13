BYD ще произвежда в Турция един от най-продаваните плъгин хибриди в Европа

С общо 55 504 регистрирани бройки в Европа от началото на тази година, BYD Seal U DM-i е един от най-продаваните plug-in хибридни автомобили на Стария континент.

Китайската комппания възнамерява да продава повече с изграждането на фабрика в Маниса, на 40 км от Измир, Турция. Тази инвестиция от милиард долара би трябвало да позволи на BYD да произвежда 150 000 автомобила годишно.

Този избор е мотивиран от факта, че BYD по този начин избягва високите мита и се възползва от ниската цена на местния труд. Очаква се първите модели BYD Seal U DM-i да бъдат произведени в южната ни съседка до края на 2026 г.

Турция не е единствената европейска страна, избрана от BYD. Ще има и в Унгария, като се очаква фабриката да наеме около 2500 души. Първите автомобили би трябвало да слязат от производствената линия в края на тази или началото на следващата година и изглежда. Това ще малкият и евтин електрически Dolphin Surf .

Предвид много бързото развитие на BYD на европейския пазар, е много вероятно този производител да засили присъствието си на Стария континент с други фабрики, за да осигури производството на достатъчно широка гама от модели.

В момента в Западна Европа цената на Seal U DM-i тръгва от 36 005 евро за версията Boost, която осигурява 217 к.с. и може да измине до 80 км в електрически режим. Предлага се и модификация с два електрически двигателя, с комбинирана мощност от 323 к.с. Пробегът само на ток тук е 125 км. Общият пробег на плъгин хибрида може да достигне невероятните 1500 км.