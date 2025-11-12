Шокиращи увеличения на месото в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рязко покачване на цените на говеждото месо отчитат в Гърция, които - според пазарните оценки - скоро ще достигнат 20 евро за килограм . В същото време цената на агнешкото и козето месо също се покачва поради шарката по овцете и козите.

Според данни на ELSTAT, покачването на цените на месото върви с нарастващи темпове.

Гърция покрива приблизително 80% от нуждите си от говеждо месо чрез внос, докато цената на производителя се е увеличила до 8,5-9 евро за килограм, от 5,5-6 евро през 2024 г., повличайки надолу цените на рафтовете.

По-конкретно, в търговията на дребно говеждото месо към момента се продава за 15-17 евро за килограм, в сравнение с 12-13 евро миналата година, като специалистите предупреждават, че в следващия период може да достигне дори 20 евро за килограм.

Увеличение на цените се наблюдава и при други видове месо. Овнешкото месо се продава от производителя за 4,5-4,8 евро/килограм (от 3,5-3,8 евро). Агнешкото месо на цена от 9,5 евро/килограм, в сравнение със 7,5 евро преди началото на болестта.

В търговията на дребно овнешките ребра струват 10,5-12,5 евро/кг (от 9-10 евро през лятото), докато агнешкото и козето месо достигат дори 16 евро/кг, когато преди началото на едрата шарка не са надвишавали 14 евро.

„С наближаване на Коледа и тъй като търсенето се увеличава значително, това може да повлияе на крайните цени", коментира Апостолос Петалас, генерален мениджър на Асоциацията на гръцките супермаркети.

В същото време представители на индустрията предупреждават потребителите да бъдат предпазливи относно евентуална „елинизация" на агнета и кози, главно от Румъния и България.